У Міграційній службі повідомили, що за невчасну зміну фото у паспорті не штрафуватимуть

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 421

Також штрафи не загрожують тим, хто вирішив змінити книжечку на ID-паспорт

Міграційна служба Полтавщини інформує, що під час карантину штрафи не загрожують людям, що невчасно звернулися для зміни документів. Мова йде про оформлення ID-картки чи вклеювання фотокарток до паспорта громадянина України у формі книжечки по досягненню особою відповідного віку.





Слід зазначити, що термін подачі документів обраховується до дня установлення карантину та продовжується від дня припинення карантину. Отже, якщо особі виповнилося 25 чи 45 років у період дії карантину, то вона матиме змогу вклеїти фото у паспорт протягом 30 календарних днів від дати припинення карантинних заходів.





Якщо ж місячний термін для вклеювання фотокартки не сплив до дня введення карантину, то перебіг цього терміну буде продовжено з дня припинення карантину.



