Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 20.05.2020 10:10
Підтверджені:
Україна19230
Кременчук104
Хворі:
Україна12711
Кременчук19
Вилікувалось:
Україна5955
Кременчук81
Померло:
Україна564
Кременчук4
Кременчук, Полтавщина

У Міграційній службі повідомили, що за невчасну зміну фото у паспорті не штрафуватимуть

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 421

Також штрафи не загрожують тим, хто вирішив змінити книжечку на ID-паспорт

Міграційна служба Полтавщини інформує, що під час карантину штрафи не загрожують людям, що невчасно звернулися для зміни документів. Мова йде про оформлення ID-картки чи вклеювання фотокарток до паспорта громадянина України у формі книжечки по досягненню особою відповідного віку.


Слід зазначити, що термін подачі документів обраховується до дня установлення карантину та продовжується від дня припинення карантину. Отже, якщо особі виповнилося 25 чи 45 років у період дії карантину, то вона матиме змогу вклеїти фото у паспорт протягом 30 календарних днів від дати припинення карантинних заходів.


Якщо ж місячний термін для вклеювання фотокартки не сплив до дня введення карантину, то перебіг цього терміну буде продовжено з дня припинення карантину.


 

2
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: паспорт карантин

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх