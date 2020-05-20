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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Троє хворих на коронавірус кременчужан лежать у лікарнях Києва та Полтави

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 709

Серед хороших новин: у Кременчуці дитина одужала від коронавірусу, її сьогодні випишуть з лікарні

На стаціонарному лікуванні наразі знаходиться 13 кременчужан з коронавірусною хворобою: із них 10 – у Кременчуці, один – у Полтаві, двоє – у Києві, а шестеро на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Про це стало відомо 20 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


Керівник міського Центру лабораторних досліджень Андрій Поляков розповів, що останній виявлений випадок інфікування коронавірусом зафіксували у сімейному осередку, тому результат був очікуваний, бо хворіла ціла родина.


З пневмонією на стаціонарі лікується 20 кременчужан, у одного – тяжкий перебіг хвороби. В інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» перебуває 20 пацієнтів, пневмонію діагностували 16 людям, за минулу добу туди поклали одного пацієнта з пневмонією середнього ступеня тяжкості.


У дитячій лікарні лежить двоє маленьких кременчужан з пневмонією, за добу надійшли дві дитини з ГРВІ. А одну дитину 20 травня планують виписувати, бо отримано два негативні результати ПЛР-дослідження, які говорять про те, що вона одужала від коронавірусної хвороби.


Протягом минулої доби:

  • з ГРВІ до лікарів звернулося 14 дорослих та 7 дітей;
  • зареєстрували один випадок грипу;
  • зробили 8 експрес-тестів на коронавірус, вони виявилися негативними;
  • 16 зразків біологічних матеріалів відправили в Полтаву на ПЛР-дослідження, надійшло 18 результатів, 62 ще чекаємо.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус пневмония грипп ОРВИ заболеваемость статистика больницы пациенты

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