Де завтра в Кременчуці не буде світла
Вчора, 18:32
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
20 травня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Велика набережна, 41, 41а, 47, 55;
- вул. Говорова, 40;
- вул. Басейна, 46а;
- вул. Чкалова, 108-203;
- пров. Робітничий;
- пров. Сівашський;
- вул. Кагамлицька, 74;
- вул. Залізнична, 69-85;
- пров. Вишневий;
- вул. Макаренка, 10-49;
- вул. Кузнєчна, 26-39;
- вул. Павла Чубинського, 21-33,
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 3-14;
- пров. Ракітіна, 18-19;
- пров. Івана Кожедуба, 13-30;
- пров. Топольовий, 9-20.