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Де завтра в Кременчуці не буде світла

Вчора, 18:32 Переглядів: 1 868

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

20 травня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Велика набережна, 41, 41а, 47, 55;
  • вул. Говорова, 40;
  • вул. Басейна, 46а;
  • вул. Чкалова, 108-203;
  • пров. Робітничий;
  • пров. Сівашський;
  • вул. Кагамлицька, 74;
  • вул. Залізнична, 69-85;
  • пров. Вишневий;
  • вул. Макаренка, 10-49;
  • вул. Кузнєчна, 26-39;
  • вул. Павла Чубинського, 21-33,
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 3-14;
  • пров. Ракітіна, 18-19;
  • пров. Івана Кожедуба, 13-30;
  • пров. Топольовий, 9-20.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваобленерго

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