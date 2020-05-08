Плюс 515 по Україні та один на Полтавщині: статистика захворюваності на COVID-19

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На Полтавщині від коронавірусної інфекції одужали вже 104 жителі області, за останню добу – 12

Станом на 9.00 9 травня в Україні зафіксовано 14 710 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 376 летальних, 2 909 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 515 нових випадків.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 522 випадки;

Волинська область — 445 випадків;

Дніпропетровська область — 681 випадок;

Донецька область — 99 випадків;

Житомирська область — 485 випадків;

Закарпатська область — 678 випадків;

Запорізька область — 320 випадків;

Івано-Франківська область — 1095 випадків;

Кіровоградська область — 411 випадків;

м. Київ — 1771 випадок;

Київська область — 959 випадків;

Львівська область — 699 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 204 випадки;

Одеська область — 619 випадків;

Полтавська область — 240 випадків;

Рівненська область — 877 випадків;

Сумська область — 152 випадки;

Тернопільська область — 977 випадків;

Харківська область — 528 випадків;

Херсонська область — 156 випадків;

Хмельницька область — 165 випадків;

Чернівецька область — 2179 випадків;

Черкаська область — 333 випадки;

Чернігівська область — 73 випадки.

На Полтавщині від коронавірусної інфекції одужали вже 104 жителі області, за останню добу – 12, повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов. Відповідно кількість тих, хто продовжує хворіти, зменшується: якщо на початку тижня було 193 людини, то сьогодні це 128 людей.





Загалом у Полтавській області від початку карантину зафіксували 240 випадків захворювання на коронавірус, нових за добу – 1.





У яких містах і районах зафіксовані випадки: