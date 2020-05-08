Плюс 515 по Україні та один на Полтавщині: статистика захворюваності на COVID-19

На Полтавщині від коронавірусної інфекції одужали вже 104 жителі області, за останню добу – 12
Станом на 9.00 9 травня в Україні зафіксовано 14 710 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 376 летальних, 2 909 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 515 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 522 випадки;
- Волинська область — 445 випадків;
- Дніпропетровська область — 681 випадок;
- Донецька область — 99 випадків;
- Житомирська область — 485 випадків;
- Закарпатська область — 678 випадків;
- Запорізька область — 320 випадків;
- Івано-Франківська область — 1095 випадків;
- Кіровоградська область — 411 випадків;
- м. Київ — 1771 випадок;
- Київська область — 959 випадків;
- Львівська область — 699 випадків;
- Луганська область — 42 випадки;
- Миколаївська область — 204 випадки;
- Одеська область — 619 випадків;
- Полтавська область — 240 випадків;
- Рівненська область — 877 випадків;
- Сумська область — 152 випадки;
- Тернопільська область — 977 випадків;
- Харківська область — 528 випадків;
- Херсонська область — 156 випадків;
- Хмельницька область — 165 випадків;
- Чернівецька область — 2179 випадків;
- Черкаська область — 333 випадки;
- Чернігівська область — 73 випадки.
На Полтавщині від коронавірусної інфекції одужали вже 104 жителі області, за останню добу – 12, повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов. Відповідно кількість тих, хто продовжує хворіти, зменшується: якщо на початку тижня було 193 людини, то сьогодні це 128 людей.
Загалом у Полтавській області від початку карантину зафіксували 240 випадків захворювання на коронавірус, нових за добу – 1.
У яких містах і районах зафіксовані випадки:
- Кременчук – 87,
- Полтава – 40,
- Кременчуцький район – 29,
- Миргородський район із містом Миргород – 14,
- Горішні Плавні – 13,
- Кобеляцький район – 12,
- Зіньківський район – 10,
- Полтавський район – 7,
- Карлівський район – 5,
- Глобинський район – 4 (новий випадок – 1),
- Лубни – 3,
- Лубенський район – 3,
- Козельщинський район – 3,
- Чутівський район – 3,
- Пирятинський район – 2,
- Оржицький район – 2,
- Машівський район – 1,
- Котелевський район – 1,
- Хорольський район – 1.