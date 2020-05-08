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Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Плюс 515 по Україні та один на Полтавщині: статистика захворюваності на COVID-19

Сьогодні, 11:35 Переглядів: 1 030

 

На Полтавщині від коронавірусної інфекції одужали вже 104 жителі області, за останню добу – 12

Станом на 9.00 9 травня в Україні зафіксовано 14 710 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 376 летальних, 2 909 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 515 нових випадків.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 522 випадки;
  • Волинська область — 445 випадків;
  • Дніпропетровська область — 681 випадок;
  • Донецька область — 99 випадків;
  • Житомирська область — 485 випадків;
  • Закарпатська область — 678 випадків;
  • Запорізька область — 320 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1095 випадків;
  • Кіровоградська область — 411 випадків;
  • м. Київ — 1771 випадок;
  • Київська область — 959 випадків;
  • Львівська область — 699 випадків;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 204 випадки;
  • Одеська область — 619 випадків;
  • Полтавська область — 240 випадків;
  • Рівненська область — 877 випадків;
  • Сумська область — 152 випадки;
  • Тернопільська область — 977 випадків;
  • Харківська область — 528 випадків;
  • Херсонська область — 156 випадків;
  • Хмельницька область — 165 випадків;
  • Чернівецька область — 2179 випадків;
  • Черкаська область — 333 випадки;
  • Чернігівська область — 73 випадки.

На Полтавщині від коронавірусної інфекції одужали вже 104 жителі області, за останню добу – 12, повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов. Відповідно кількість тих, хто продовжує хворіти, зменшується: якщо на початку тижня було 193 людини, то сьогодні це 128 людей.


Загалом у Полтавській області від початку карантину зафіксували 240 випадків захворювання на коронавірус, нових за добу – 1.


У яких містах і районах зафіксовані випадки:

  • Кременчук – 87,
  • Полтава – 40,
  • Кременчуцький район – 29,
  • Миргородський район із містом Миргород – 14,
  • Горішні Плавні – 13,
  • Кобеляцький район – 12,
  • Зіньківський район – 10,
  • Полтавський район – 7,
  • Карлівський район – 5,
  • Глобинський район – 4 (новий випадок – 1),
  • Лубни – 3,
  • Лубенський район – 3,
  • Козельщинський район – 3,
  • Чутівський район – 3,
  • Пирятинський район – 2,
  • Оржицький район – 2,
  • Машівський район – 1,
  • Котелевський район – 1,
  • Хорольський район – 1.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: статистика коронавірус коронавирус
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