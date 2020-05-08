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У Кременчуці вшанували пам'ять загиблих героїв Другої світової війни

Сьогодні, 12:23 Переглядів: 414 Коментарів: 1

 

У роки ІІ Світової війни нацистами  у Кременчуці було створено цілу мережу концентраційних таборів, у яких загинуло близько 97 тис. військових та мирних жителів

8 травня, у День пам’яті та примирення, міський голова Віталій Малецький, його заступники, представники ветеранських організацій міста поклали квіти до меморіальних і пам’ятних місць, пов’язаних із ІІ Світовою війною, могил загиблих героїв, які віддали свої життя, звільняючи українську землю від фашистських загарбників. А також до місць захоронення кременчужан-учасників АТО та Героя України Ігоря Сердюка, які в  наші часи загинули за волю України.


У зв’язку з введенням у державі карантинних заходів щодо запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції покладання проходило відповідно до встановлених карантинних вимог.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: прес-служба мерії Кременчука
Теги: день памяти

Коментарі: 1

879
jondin:
Сьогодні, 12:38

интересно во сколько миллионов обошлись бюджету города гводички.


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