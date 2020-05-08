У Кременчуці вшанували пам'ять загиблих героїв Другої світової війни

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У роки ІІ Світової війни нацистами у Кременчуці було створено цілу мережу концентраційних таборів, у яких загинуло близько 97 тис. військових та мирних жителів

8 травня, у День пам’яті та примирення, міський голова Віталій Малецький, його заступники, представники ветеранських організацій міста поклали квіти до меморіальних і пам’ятних місць, пов’язаних із ІІ Світовою війною, могил загиблих героїв, які віддали свої життя, звільняючи українську землю від фашистських загарбників. А також до місць захоронення кременчужан-учасників АТО та Героя України Ігоря Сердюка, які в наші часи загинули за волю України.





У зв’язку з введенням у державі карантинних заходів щодо запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції покладання проходило відповідно до встановлених карантинних вимог.