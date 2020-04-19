На блокпосту в зоні ООС освятили паски кременчуцьким нацгвардійцям

Сегодня, 16:45 Просмотров: 418

Військові на свято отримали святкове меню з крашанками та пасками

Кременчуцькі нацгвардійці, які зараз несуть службу у зоні проведення Операції об’єднаних сил, до Великодня отримали смачні паски та крашанки. Командир військової частини 3059 Національної гвардії України Євген Шульга розповів «Телеграфу», о наші бійці несуть службу поблизу Волновахи.

У переддень світлого свята Великодня військовий капеллан на блокпосту провів освячення пасок. Далі крашанки та паски доставили до особового складу на позиції.





Ось таке святкове меню на Великдень у наших військових.





Зауважимо, що за даними прес центру Операція об'єднаних сил, на передовій попри свята "гаряче". Вчора, 18 квітня, збройні формування Російської Федерації здійснили 5 обстрілів позицій Об’єднаних сил із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го і 82-го калібрів, а також озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Наші воїни впевнено відкривали вогонь у відповідь, наполегливо і ефективно змушуючи противника до дотримання режиму «Тиша».





Внаслідок ворожих обстрілів вчора троє наших героїв зазнали поранень. За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.