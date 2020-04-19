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Кременчуг, Культура

«Кременчукгаз» запрошує стріт-арт художників до участі у мистецькому проєкті GazART

Сегодня, 14:06 Просмотров: 0

 

Зараз слід подати ескізи, які згодом стануть сучасними об’єктами арт-мистецтва

ПрАТ «Кременчукгаз» продовжує мистецький проєкт GazART і запрошує до участі молодих художників із Кременчука та Полтавської області. Про це повідомляє пресслужба підприємства. На конкурс слід подавати ескізи для стріт-арту. Автори найкращих робіт зможуть реалізувати свої креативні проєкти на об’єктах «Кременчукгазу».


Проєкт має амбітну мету – підтримати творчу молодь міста та створити майданчик для її самовираження. А згодом – перетворити його на повноцінний сучасний арт-об’єкт, відкритий для всіх містян.


Зазвичай, стріт-арт та графіті сприймаються суспільством як прояв вандалізму і художнику, що займається аерографією, буває дуже важко знайти стіну для свого живопису і не наразитися на небезпеку бути покараним. Тому ПрАТ «Кременчукгаз» надає свої паркани та інші об’єкти в якості майданчику для творчості, а також, забезпечує митців необхідними фарбами.


Що потрібно для участі в конкурсі

Надіслати свої ескізи на електронну пошту: dolinam4@gmail.com

У темі листа, будь ласка, напишіть: GazART.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Кременчукгаз мистецтво стріт-арт

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