«Кременчукгаз» запрошує стріт-арт художників до участі у мистецькому проєкті GazART

Сегодня, 14:06 Просмотров: 0

ПрАТ «Кременчукгаз» продовжує мистецький проєкт GazART і запрошує до участі молодих художників із Кременчука та Полтавської області. Про це повідомляє пресслужба підприємства. На конкурс слід подавати ескізи для стріт-арту. Автори найкращих робіт зможуть реалізувати свої креативні проєкти на об’єктах «Кременчукгазу».





Проєкт має амбітну мету – підтримати творчу молодь міста та створити майданчик для її самовираження. А згодом – перетворити його на повноцінний сучасний арт-об’єкт, відкритий для всіх містян.





Зазвичай, стріт-арт та графіті сприймаються суспільством як прояв вандалізму і художнику, що займається аерографією, буває дуже важко знайти стіну для свого живопису і не наразитися на небезпеку бути покараним. Тому ПрАТ «Кременчукгаз» надає свої паркани та інші об’єкти в якості майданчику для творчості, а також, забезпечує митців необхідними фарбами.





Що потрібно для участі в конкурсі

Надіслати свої ескізи на електронну пошту: dolinam4@gmail.com

У темі листа, будь ласка, напишіть: GazART.