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Великодній вантаж відправили на передову правоохоронцям з Полтавщини

Сегодня, 13:05 Просмотров: 280

 

Наші військові отримали подаруночки від кременчуцьких підприємств

До бійців зведеного загону поліції, які виконують свій обов'язок на сході країни, прибув великодній вантаж. Про це повідомляє пресслужба поліції. 


Іван Вигівський, начальник поліції Полтавської області, сказав:


– Кожного дня, кожної миті ми маємо пам'ятати і дбати про тих, хто боронить нашу державу від довготривалої агресії ворога на сході. Ми щиро дякуємо волонтерам та всім небайдужим людям, хто підтримує нас у ці непрості для країни часи. І жодні труднощі не завадять нам привітати з Великоднем наших бійців, які сумлінно несуть службу в зоні проведення Операції Об'єднаних Сил. Дякую за службу, колеги, та щиро вітаю всіх із прийдешнім святом Великодня!



 


Судячи зі світлин - частину домашнього тепла бійцям на передову відправили й кременчуцькі підприємства. 


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: Великдень війна поліція

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