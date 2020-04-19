Великодній вантаж відправили на передову правоохоронцям з Полтавщини

До бійців зведеного загону поліції, які виконують свій обов'язок на сході країни, прибув великодній вантаж. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Іван Вигівський, начальник поліції Полтавської області, сказав:

– Кожного дня, кожної миті ми маємо пам'ятати і дбати про тих, хто боронить нашу державу від довготривалої агресії ворога на сході. Ми щиро дякуємо волонтерам та всім небайдужим людям, хто підтримує нас у ці непрості для країни часи. І жодні труднощі не завадять нам привітати з Великоднем наших бійців, які сумлінно несуть службу в зоні проведення Операції Об'єднаних Сил. Дякую за службу, колеги, та щиро вітаю всіх із прийдешнім святом Великодня!



