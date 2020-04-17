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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Дві кременчужанки одужали після коронавірусу

Вчера, 21:44 Просмотров: 3 090 Комментариев: 1

 

Жінок виписали з лікарні

Вечірній «коронавірусний звіт» міський голова Кременчука Віталій Малецький розпочав з радісної новини - дві кременчужанки сьогодні отримали негативний результат після захворювання на коронавірус. 


- Почну з гарної новини - ще дві пацієнтки у Кременчуці одужали від коронавірусноі хвороби і виписані з лікарні додому, - йдеться у повідомленні міського голови.
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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус

Комментарии: 1

159
ori_on:
Сегодня, 09:45

Интересно с момента как они заболели/попали в больницу сколько дней прошло что б тест дал негативный результат


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