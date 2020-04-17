Кременчуг, Коронавірус / Карантин Дві кременчужанки одужали після коронавірусу Вчера, 21:44 Просмотров: 3 090 Комментариев: 1 Жінок виписали з лікарні Вечірній «коронавірусний звіт» міський голова Кременчука Віталій Малецький розпочав з радісної новини - дві кременчужанки сьогодні отримали негативний результат після захворювання на коронавірус.

- Почну з гарної новини - ще дві пацієнтки у Кременчуці одужали від коронавірусноі хвороби і виписані з лікарні додому, - йдеться у повідомленні міського голови. 6 Автор: Альона Душенко

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