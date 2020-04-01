Центр зайнятості навіть під час карантину працевлаштовує кременчужан

Сегодня, 07:07 Просмотров: 128

Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості під час карантину обмежив осбистий прийом громадян, проте заяву про взяття на облік по безробіттю можна залишити у скриньці. Або звернутися дистанційно, засобами зв'язку.



Центр зайнятості продовжує працювати в штатному режимі, і навіть зараз сприяє пошуку роботи, повідомив директор Кременчуцького МРЦЗ Віктор Калашник.



За його інформацією, деякі міські підприємства, незважаючи на складну економічну ситуацію, продовжують працювати і мають нагальну потребу в працвниках. Про вакансії можна дізнатися на сторінці Кременчуцького МРЦЗ у Фейсбук та сайті Кременчуцького МРЦЗ, де постійно та оперативно оновлюється інформація щодо актуальних вакансій.



З питань працевлаштуваня можна звернутися до працівників центру зайнятості за допомогою електронної пошти - mrcz1651@ukr.net та за номером телефону - (0536) 758824



Більше корисної інформації з питань зайнятості можна знайти за посиланнями:

Web-портал: https://pol.dcz.gov.ua/, https://pracyakremen.com.ua/

Facebook: https://www.facebook.com/KremenMRCZ/