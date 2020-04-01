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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Карантинні знаки з виїзду Кременчука стоять - пости запрацюють з 2 квітня

Сегодня, 15:42 Просмотров: 3 139 Комментариев: 1

 

Усі, хто працюватиме на постах, а це працівники патрульної поліції, ДСНС, медики, будуть забезпечені засобами індивідуального захисту

На виїзді з Кременчука в районі села Кривуші з'явився знак «Увага карантинний пост». А вже від завтра, 2 квітня, у Кременчуці мають запрацювати карантинні пости на в'їздах до міста.


Міський голова Кременчука на штабі оперативного реагування доручив відповідним службам завершити облаштування усіх таких об’єктів на в'їздах до Кременчука і розпочати їх роботу вже з завтрашнього дня.


Усі, хто працюватиме на постах - працівники патрульної поліції, ДСНС, медики - будуть забезпечені засобами індивідуального захисту та безконтактними терометрами.


Карантинні пости поки здійснюватимуть функцію контролю за переміщенням транспортних засобів, а у разі погіршення епідеміологічної ситуації та введення більш жорстких заходів карантину, їх функції будуть значно розширені.

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Автор: Альона Душенко
Теги: блокпост блок-пост

Комментарии: 1

71
Smart:
Сегодня, 15:55

Що значить "контроль за переміщеням"? По яким критеріям будуть вирішувати пропускати авто чи ні? Чи це стосується тільки авто чи ще й велосипедистів/пішоходів/маотоциклістів? Ось яку інфу хотілося би узнати


+27
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