В Кременчуге впервые состоятся гонки на троллейбусах TrolleyDrag-2020

Проведение мероприятия запланировано на «после карантина”. Пока для соревнований приспособлен только 1 участок в городе
Кременчугское троллейбусное управление отметит окончание карантинных мероприятий в городе проведением гоночного фестиваля TrolleyDrag-2020. По словам начальника транспортного управления мэрии Руслана Ивашины, регламент соревнований будет схож с гоночной дисциплиной Драг-рейсинг. Отличие будет только в том, что длина заезда будет не четверть мили, а 300 метров.
Ограничение связано с тем, что это самый длинный участок в городе, где троллейбусы могут ехать параллельно - только между переулком Героев Бреста и улицей Киевской.
Проведение мероприятия запланировано на «после карантина». Мэр Кременчуга Виталий Малецкий поддержал проведение фестиваля, так как данное мероприятие работает в формате «Робимо Кременчук кращим» и значительно повысит туристическую привлекательность города и поможет занять Кременчугу достойное место в туристических путеводителях.