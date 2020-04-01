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Кременчуг

В Кременчуге впервые состоятся гонки на троллейбусах TrolleyDrag-2020

Сегодня, 16:48 Просмотров: 1 542 Комментариев: 6

Проведение мероприятия запланировано на «после карантина”. Пока для соревнований приспособлен только 1 участок в городе

Кременчугское троллейбусное управление отметит окончание карантинных мероприятий в городе проведением гоночного фестиваля TrolleyDrag-2020. По словам начальника транспортного управления мэрии Руслана Ивашины, регламент соревнований будет схож с гоночной дисциплиной Драг-рейсинг. Отличие будет только в том, что длина заезда будет не четверть мили, а 300 метров. 


Ограничение связано с тем, что это самый длинный участок в городе, где троллейбусы могут ехать параллельно - только между переулком Героев Бреста и улицей Киевской. 


 


- Троллейбусы будут соревноваться по двое, как и в драг-рейсинге, - говорит Руслан Ивашина. - Сначала думали разделить заезды женщин-водителей и мужчин, но гендерное управление в мэрии нам запретило, так как могут начаться проблемы с другими гендерами, например, с таксистами. Если до окончания карантина успеют доделать автономный ход ко второму троллейбусу 1+, то они вдвоём смогут участвовать в полноценном заезде на 402 метра. Пока вне зачёта. 


Проведение мероприятия запланировано на «после карантина». Мэр Кременчуга Виталий Малецкий поддержал проведение фестиваля, так как данное мероприятие работает в формате «Робимо Кременчук кращим» и значительно повысит туристическую привлекательность города и поможет занять Кременчугу достойное место в туристических путеводителях.

1
Автор: ТелеграфЪ Первоапрельский
Теги: Кременчуг приколы гонки 1 апреля

Комментарии: 6

431
Lyolya:
Сегодня, 17:17

Реально-бред.


+7
844
jondin:
Сегодня, 17:28

движка на троле будет хватать тоже как на настоящем драгере на один от силы два заезда.

в очередной раз повторюсь , хорошо когда бабло не твое.

и как в анекдоте про гаишника и нарушителя - ну ты с*** меня в долги заганяешь.


-7
1 118
s2e7r8g:
Сегодня, 17:32

Цитата: jondin

движка на троле будет хватать тоже как на настоящем драгере на один от силы два заезда.

в очередной раз повторюсь , хорошо когда бабло не твое.

и как в анекдоте про гаишника и нарушителя - ну ты с*** меня в долги заганяешь.

Плохо когда календаря нет и внимание со зрением не очень. Ну и без чувства юмора - вообще бедаstuck_out_tongue_winking_eye


+5
3 418
Дмитрий:
Сегодня, 17:35

Цитата: jondin

движка на троле будет хватать тоже как на настоящем драгере на один от силы два заезда.

в очередной раз повторюсь , хорошо когда бабло не твое.

и как в анекдоте про гаишника и нарушителя - ну ты с*** меня в долги заганяешь.

пацталом ))

хотел в ответ много написать, но стёр ..

реально много вариантов вам ответить, но пробивает на ржачку


+5
147
Zloy_kachan:
Сегодня, 17:49

Это плюс, но с масками совсем несмешно плучилось(


+3
38
KSV:
Сегодня, 17:52

Это третья новость аля первоапрельской шутки! Первая - розовые кредитные паромы по днепру наперегонки пойдут, далее лифт с пропуском, а теперь и тралики.


+2
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