В Кременчуге впервые состоятся гонки на троллейбусах TrolleyDrag-2020

Сегодня, 16:48 Просмотров: 1 542 Комментариев: 6

Проведение мероприятия запланировано на «после карантина”. Пока для соревнований приспособлен только 1 участок в городе

Кременчугское троллейбусное управление отметит окончание карантинных мероприятий в городе проведением гоночного фестиваля TrolleyDrag-2020. По словам начальника транспортного управления мэрии Руслана Ивашины, регламент соревнований будет схож с гоночной дисциплиной Драг-рейсинг. Отличие будет только в том, что длина заезда будет не четверть мили, а 300 метров.



Ограничение связано с тем, что это самый длинный участок в городе, где троллейбусы могут ехать параллельно - только между переулком Героев Бреста и улицей Киевской.









- Троллейбусы будут соревноваться по двое, как и в драг-рейсинге, - говорит Руслан Ивашина. - Сначала думали разделить заезды женщин-водителей и мужчин, но гендерное управление в мэрии нам запретило, так как могут начаться проблемы с другими гендерами, например, с таксистами. Если до окончания карантина успеют доделать автономный ход ко второму троллейбусу 1+, то они вдвоём смогут участвовать в полноценном заезде на 402 метра. Пока вне зачёта.



Проведение мероприятия запланировано на «после карантина». Мэр Кременчуга Виталий Малецкий поддержал проведение фестиваля, так как данное мероприятие работает в формате «Робимо Кременчук кращим» и значительно повысит туристическую привлекательность города и поможет занять Кременчугу достойное место в туристических путеводителях.