У Кременчуці ліфт у будинку мера запрацював в режимі спецперевезень

Сегодня, 13:03 Просмотров: 1 659 Комментариев: 5

За проїзд без спецперепустки карають спецштрафом

У Кременчуці ліфт у будинку мера Віталія Малецького у 9-поверхівці на 287 кварталі із 1 квітня запрацював у режимі спецперевезень. Задля проїзду потрібно пред'явити працівникові, схожому на працівника поліції, спецперепустку, маршрутний лист та сказати пароль.





У маршрутному листі мають бути вказані початкова й кінцева точки маршруту, перелік усіх громадських місць, через які він проходить, пароль доступу до профілю на сайті telegraf.in.ua, а також перелік останніх двох статевих контактів.





Як повідомила редакції людина, схожа на джерело у правоохоронних органах, пароль доступу до ліфту - «Робимо Кременчук кращим».





Володільцям спецперепусток у ліфт кейтерінгові послуги від мерії надаються зі знижкою у 20%.





За порушення режиму спецперевезень передбачене покарання у вигляді двох суботників поза чергою.