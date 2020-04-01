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У Кременчуці ліфт у будинку мера запрацював в режимі спецперевезень

Сегодня, 13:03 Просмотров: 1 659 Комментариев: 5

За проїзд без спецперепустки карають спецштрафом

У Кременчуці ліфт у будинку мера Віталія Малецького у 9-поверхівці на 287 кварталі із 1 квітня запрацював у режимі спецперевезень. Задля проїзду потрібно пред'явити працівникові, схожому на працівника поліції, спецперепустку, маршрутний лист та сказати пароль.


У маршрутному листі мають бути вказані початкова й кінцева точки маршруту, перелік усіх громадських місць, через які він проходить, пароль доступу до профілю на сайті telegraf.in.ua, а також перелік останніх двох статевих контактів.


Як повідомила редакції людина, схожа на джерело у правоохоронних органах, пароль доступу до ліфту - «Робимо Кременчук кращим».


Володільцям спецперепусток у ліфт кейтерінгові послуги від мерії надаються зі знижкою у 20%.


За порушення режиму спецперевезень передбачене покарання у вигляді двох суботників поза чергою.

11
Автор: ТелеграфЪ Первоапрельский
Теги: 1 апреля приколы фейк

Комментарии: 5

373
Yustas:
Сегодня, 13:22

продолжаем шутить?


+7
531
romix:
Сегодня, 13:23

"Володільці", шутітє грамотно


+4
126
didi_1953:
Сегодня, 13:27

Голову покрасить в гранатовый и никаких пропусков не нужно.

 


+10
89
X-YZ:
Сегодня, 13:33

На сайте все новости - обхохочешься. Только чего-то не смешно.


+9
784
Angel737:
Сегодня, 14:20

Голову покрасить в гранатовый и никаких пропусков не нужно.

 

Лайк Вам!

Поддерживаю!


0
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