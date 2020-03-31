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З 6 квітня кременчуцькі учні зможуть навчатися через телебачення

Сегодня, 08:08 Просмотров: 723

 

Уроки «Всеукраїнської школи онлайн» транслюватимуть з понеділка по п'ятницю на всеукраїнських каналах

Аби забезпечити українським учням вільний доступ до знань у період карантину, з 6 квітня у країні стартує проєкт «Всеукраїнська школа онлайн». Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав Президент України Володимир Зеленський.


40 педагогів з Києва фактично стануть учителями для всієї України. Школярі з п’ятого по одинадцятий клас зможуть дистанційно вивчати 11 предметів.


Завдання держави – забезпечити кожній дитині вільний доступ до знань. З цією метою у понеділок, 6 квітня, стартує проект «Всеукраїнська школа онлайн». 40 педагогів з Києва на час карантину фактично стануть учителями для всієї України. Школярі з п’ятого по одинадцятий клас зможуть дистанційно вивчати 11 предметів. Щоранку, о 10:00, з понеділка до п’ятниці уроки транслюватимуть українські телеканали: • 5-й клас – ПлюсПлюс та 112 Україна • 6-й клас – ZOOM та NewsOne • 7-й клас – ZIK • 8-й клас – Індиго та УНІАН • 9-й клас – Рада та UA: Культура • 10-й клас – UA: Перший • 11-й клас – М1 Також уроки можна буде переглянути на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube. Прохання до батьків: стежте за розкладом уроків, заохочуйте дітей до перегляду та долучайтеся до пізнавального контенту всією родиною! Залишаємось вдома! Вчимося вдома! #вчимосьвдома

Gepostet von Володимир Зеленський am Dienstag, 31. M?rz 2020


Щоранку о 10.00 з понеділка по п’ятницю уроки транслюватимуть українські телеканали:

  • 5 клас – ПлюсПлюс та 112 Україна;
  • 6 клас – ZOOM та NewsOne;
  • 7 клас – ZIK;
  • 8 клас – Індиго та УНІАН;
  • 9 клас – Рада та UA:Культура;
  • 10 клас – UA:Перший;
  • 11 клас – М1.

Також уроки можна буде переглянути на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube.


Прохання до батьків: стежте за розкладом уроків, заохочуйте дітей до перегляду та долучайтеся до пізнавального контенту всією родиною! - написав Зеленський.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: ruscash.biz Источник видео: ФБ Володимира Зеленського
Теги: уроки школьники обучение телевидение карантин
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