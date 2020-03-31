Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 31.03.2020 22:00
Підтверджені:
Україна645
Кременчук1
Хворі:
Україна618
Кременчук1
Вилікувалось:
Україна10
Кременчук0
Померло:
Україна17
Кременчук0
Кременчуг

Частину тротуару на Водоканалі, де мера ледь не покатали на капоті, зробили дорогою з пішохідним переходом

Сегодня, 09:03 Просмотров: 956 Комментариев: 1

  

Після завершення робіт там з'являться ще спецблоки
Фото: Артем Коваленко

В районі зупинки «Водоканал» тротуар став частиною дороги. На просп. Свободи, 39/43 тротуар розділили між людським та автомобільним потоками. Крім розділених смуг тут є пішохідний перехід.


Згідно із документами, цей тротуар є проїздом, а автомобілі заїжджають на законній підставі. При цьому тротуар використовується і пішоходами.


Пешеходы VS транспорт: в Кременчуге столбиками разделят потоки людей и машин


Міський голова Віталій Малецький 31 березня на засіданні оперативного штабу зазначив, що тепер прохід та проїзд від зупинки «Водоканал» до провулку Героїв Бреста розмежовано розміткою. Згодом там мають з'явитися ще спецблоки.


- Проїжджа частина буде спеціальними блоками відгороджена, що унеможливить переїзд транспорту на пішохідну частину. Ми зробили це для того, щоб люди з колясками та мами з дітьми спокійно могли пройти до магазину, - зазначив мер.


Нагадаємо, що три роки назад, у 2017 році, на цьому тротуарі ледь не прокатили на капоті міського голову Кременчука Віталія Малецького.


Теперь установят знаки: мэра Малецкого чуть не прокатили на капоте

0
Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: тротуары

Комментарии: 1

9
lexxmaster:
Сегодня, 09:21

Афигеть, т.е. если водятлы (не путать с адекватными водителями) там и раньше летали, то теперь переходы там вообще попадают в разряд смертников...
"Згодом там мають з'явитися ще спецблоки" так уже ж свежий асфальт закатали, что за молдаване работу организовывали?


+3
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх