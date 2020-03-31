Частину тротуару на Водоканалі, де мера ледь не покатали на капоті, зробили дорогою з пішохідним переходом

Сегодня, 09:03 Просмотров: 956 Комментариев: 1

Після завершення робіт там з'являться ще спецблоки







Фото: Артем Коваленко

В районі зупинки «Водоканал» тротуар став частиною дороги. На просп. Свободи, 39/43 тротуар розділили між людським та автомобільним потоками. Крім розділених смуг тут є пішохідний перехід.



Згідно із документами, цей тротуар є проїздом, а автомобілі заїжджають на законній підставі. При цьому тротуар використовується і пішоходами.







Міський голова Віталій Малецький 31 березня на засіданні оперативного штабу зазначив, що тепер прохід та проїзд від зупинки «Водоканал» до провулку Героїв Бреста розмежовано розміткою. Згодом там мають з'явитися ще спецблоки.





- Проїжджа частина буде спеціальними блоками відгороджена, що унеможливить переїзд транспорту на пішохідну частину. Ми зробили це для того, щоб люди з колясками та мами з дітьми спокійно могли пройти до магазину, - зазначив мер.



Нагадаємо, що три роки назад, у 2017 році, на цьому тротуарі ледь не прокатили на капоті міського голову Кременчука Віталія Малецького.



