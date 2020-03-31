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Піддубна вимагає скликати сесію Кременчуцької міськради та відправити третину чиновників у відпустки

Сегодня, 13:03 Просмотров: 859 Комментариев: 6

Свої пропозиції депутатка озвучила телефоном під час засідання бюджетної комісії міськради

Депутат Кременчуцької міськради Оксана Піддубна під час засідання бюджетної депкомісії міськради 31 березня зробила низку заяв та пропозицій. Зокрема, вона заявила, що в нинішній ситуації надбавки та премії меру та віцемерам недоречні, а весь склад виконкому на роботі не обов’язковий. Вона запропонувала відправити третину виконкому у відпустки (як це вже роблять інші заклади міста).

- Не поділяю вашу точку зору, – заявив у відповідь голова бюджетної комісії Олександр Плескун.


Він обґрунтував свою точку зору тим, що багато працівників міськвиконкому задіяно в роботі оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу.


Оксана Піддубна також заявила про необхідність скликання сесії міськради. На її думках, в умовах карантину відбувається «узурпація влади виконавчим комітетом», яка виражається прийняттям рішень, які порушують права містян, зокрема – на користування громадським транспортом.


- В умовах карантину мешканці, що живуть на околицях, не можуть дістатися до лікарні, до аптек, - заявила Піддубна.


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Олександра Плескуна її слова не переконали.


- Просто зібратися і побалакати – не час. Все, Оксано Миколаївно, до побачення, - зреагував він. (Піддубна подавала пропозиції телефоном, на засідання комісії в умовах карантину її не пустили).

5
Автор: Татьяна Донченко
Теги: Піддубна сесія чиновники міська рада

Комментарии: 6

85
X-YZ:
Сегодня, 13:44

В её словах рациональное зерно есть.

 

Только городская власть давно оторвалась от земли и видит в этом карантине БАБЛО.

 

На права граждан - вообще ***. Главное - люто копировать полубредовые идеи из других городов, а потом рассказывать что они там все сильно в работе і задіяні.



В связи с лютой паникой шоры у всех упали и все сильно боятся коронки.

 

Но есть люди, которым надо ездить в больницу, которые навещают стариков и больных и людей с ограниченными возможностями передвижения, покупают тем же родителям продукты, чтобы они (т.к. находятся в зоне повышенного риска) не шарились по магазинам.

Но 200 тыс грн в день будут выделять маршрутчикам, которые возят по 4-5 человек.


+11
12
Александр Кириленко:
Сегодня, 15:40

так может она и поделится своей надбавкой?Раз такая честная 


+2
16
Александр скотаренко:
Сегодня, 15:40

Пиддубная наверное забыла что она депутат и ей нужно помогать людям, а не лялякать, как она это делает. Как по мне, то Пиддубная вооще безтолковая, от нее пользы ноль.


+1
69
lovekremen:
Сегодня, 15:54

В мене таке питання, а чому Оксана М. не їздить громад транспортом взагалі, а особливо під час загрози підчипити корону, вона ж найближча до народу,  а-а-а боїться ?! Скликає сесію, бо давно в ефірі не була, скучила.


-2
52
sergey.kovalenko:
Сегодня, 15:55

Пиддубная, займись Кхновкой своей в конце концов...."борется" она. Дезинфекцию лучше организуй!


-2
49
dove:
Сегодня, 16:08

Оксана просто наконец-то купила колготки, поэтому просит эфир


-1
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