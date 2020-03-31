Піддубна вимагає скликати сесію Кременчуцької міськради та відправити третину чиновників у відпустки

Сегодня, 13:03 Просмотров: 859 Комментариев: 6

Свої пропозиції депутатка озвучила телефоном під час засідання бюджетної комісії міськради

Депутат Кременчуцької міськради Оксана Піддубна під час засідання бюджетної депкомісії міськради 31 березня зробила низку заяв та пропозицій. Зокрема, вона заявила, що в нинішній ситуації надбавки та премії меру та віцемерам недоречні, а весь склад виконкому на роботі не обов’язковий. Вона запропонувала відправити третину виконкому у відпустки (як це вже роблять інші заклади міста).

- Не поділяю вашу точку зору, – заявив у відповідь голова бюджетної комісії Олександр Плескун.





Він обґрунтував свою точку зору тим, що багато працівників міськвиконкому задіяно в роботі оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу.





Оксана Піддубна також заявила про необхідність скликання сесії міськради. На її думках, в умовах карантину відбувається «узурпація влади виконавчим комітетом», яка виражається прийняттям рішень, які порушують права містян, зокрема – на користування громадським транспортом.





- В умовах карантину мешканці, що живуть на околицях, не можуть дістатися до лікарні, до аптек, - заявила Піддубна.









Олександра Плескуна її слова не переконали.





- Просто зібратися і побалакати – не час. Все, Оксано Миколаївно, до побачення, - зреагував він. (Піддубна подавала пропозиції телефоном, на засідання комісії в умовах карантину її не пустили).