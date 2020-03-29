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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Коронавірусне: сміття кременчужани викидатимуть по-новому

Сегодня, 15:52 Просмотров: 417 Комментариев: 1

 

Сміття викидатимуть у зав’язаних поліетиленових пакетах і викидати необхідно виключно у контейнери

У період карантину сміття просять упаковувати у зав’язані поліетиленові пакети і викидати виключно у контейнери. Начальник департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик звернувся до кременчужан з проханням у період карантину більш ретельно ставитися до побутових відходів.


Сміття потрібно упаковувати у 2 поліетиленові пакети, зав’язувати їх і викидати виключно у сміттєві контейнери, щоб до них не мали доступу безпритульні тварини. Це надзвичайно важливо для забезпечення належного санітарного стану у місті.


Міський голова Віталій Малецький зазначив, що в даний час необхідно посилити роботу із вивезення сміття, тому він доручив керівнику ЖКГ скласти чіткі графіки вивозу і слідкувати за їх дотриманням, щоб побутові відходи не накопичувалися на контейнерних майданчиках, це стосується і великогабаритного сміття.

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Автор: Альона Душенко
Теги: мусор сміття

Комментарии: 1

4 268
Туся:
Сегодня, 16:03

безпритульні тварини в сміт. контейнери не лазять , а от бомжі розкидують усе навкруги. Я спостерігала, як досить охайний дядько на велосипеді, порсався в баці, як свиня! Витягує та розкидає, якщо не сподобалось витягнуте. Зробила зауваження, так послав мене по знайомій адресі!


+2
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