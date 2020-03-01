Кременчужанин створив мільйонну статтю української Вікіпедії

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23 березня в українській Вікіпедії створено мільйонну статтю. Ювілейною стала стаття «Одетта (співачка)» про американську громадську активістку та співачку у жанрі фолк і блюз. Автором статті став Олег Кущ - освітянин із Кременчука, який викладає зарубіжну літературу в ліцеї «Політ» та у педколеджі.





Він приєднався до української Вікіпедії у квітні 2016 року після відвідування тренінгу з редагування Вікіпедії, і зараз є активним дописувачем; в основному пише про мистецтво та краєзнавство. У нас є інтерв'ю з Олегом - почитати його можна за посиланням:





Українська Вікіпедія є найбільшою в історії енциклопедією українською мовою, і вона продовжує зростати. Щодня дописувачки та дописувачі створюють приблизно 240 статей. Наразі Вікіпедія українською мовою є 17-им найбільшим мовним розділом із понад трьохсот. Йому передують такі всесвітньо значимі мови як англійська, французька, іспанська, німецька, китайська та арабська.





Першу статтю в українській Вікіпедії було створено 30 січня 2004 року, що вважається днем народження україномовного розділу вільної онлайн-енциклопедії. Перші півмільйона статей створювались протягом десяти років, ця позначка була досягнута у 2014 році. Із кожним роком кількість активних дописувачів енциклопедії зростала, тож наступні 500 тисяч статей були написані вже менш ніж за шість років.