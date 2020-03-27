Гаражні війни: кременчужани бідкаються, влада розводить руками, а будівельники не зізнаються, що роблять

Сегодня, 08:08 Просмотров: 2 129 Комментариев: 1

На місце події неодноразово викликали поліцію як мешканці будинку, у дворі яких здійснюють роботи, так і самі робітники













































Фото: Артем Коваленко

Гаражні війни на вулиці Соборній, 3 відновилися через півроку — до нас знову звернулася активістка Олена, яка мешкає у цьому будинку. Вона розповіла, що у її дворі 18 березня продовжується незаконна забудова, жінка впевнена, що сусіди знову взялися будувати парковку для своїх автівок.





Мешканка будинку Олена



У дворі працює важка техніка, робітники знімають плитку, за допомогою екскаватора вирили яму, яку вже заливають щебенем з бетоном.







Робітники, які виконували роботи, повідомили, що вони з будівельної фірми «Хортиця» та проводять роботи з благоустрою цієї території, проте відмовилися надати документи, які підтверджують дозвіл на проведення у дворі даних робіт.



Аби отримати відповіді, Олена зателефонувала на службу допомоги мера кременчужанам за номером 15-63. Там їй відповіли, що підрядники прокладають тепломережі до Кременчуцького краєзнавчого музею. І коли ці роботи будуть завершені, плитку відновлять і виконають роботи з благоустрою території двору.



Але в аварійно-диспетчерській службі КП «Теплоенерго» нам спростували цю інформацію, на Соборній, 3 дійсно прокладали тепломережу до Кременчуцького краєзнавчого музею, проте це відбувалося у вересні 2019 року.



Мешканці будинку неодноразово викликали патрульну поліцію, кілька разів приїжджала й слідчо-оперативна група, проте роботи у дворі продовжуються. 20 березня на місце події прийшли депутати Кременчуцької міської ради Оксана Піддубна та Сергій Костромінов, а також представники ЗМІ.









- У них погоджених проєктів на здійснення благоустрою цієї території немає. Тим більше, ми розглядали це питання раніше і говорили, що благоустрій території двору має відбуватися виключно за згодою усіх власників, якщо видаляються зелені насадження, газони, асфальтується повністю двір тощо. Ось така моя позиція, і вона не помінялася, - дав у цей же день коментар телефоном депутат Кременчуцької міськради Олександр Роженко, який є членом комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. - «Хортиця» повинна, якщо вона проводить там якісь роботи, показати документи, на основі яких вона це робить.



Депутат Сергій Костромінов порадив мешканцям будинку звертатися до суду у зв'язку з тим, що їм не надають дозвільних документів на будівництво, та до прокуратури через бездіяльність поліції.





Депутат Сергій Костромінов та прораб фірми «Хортиця» Володимир



У цей день, 20 березня, вже робітники фірми «Хортиця» викликали на місце поліцейських та заявили, що їм заважають працювати. Також прибув чоловік, який представився адвокатом будівельної фірми «Хортиця» Сергієм Потребою та пред'явив своє посвідчення.





Адвокат будівельної фірми «Хортиця» Сергій Потреба



Він звернувся до представників правоохоронних органів з проханням внести до ЄРДР відомості за статтею 356 (Самоправство) КК України. Сергій Потреба сказав, що вимагати пред'явити документи можуть лише представники контролюючих органів, а те, чим тут займаються мешканці будинку (зокрема, Олена), перешкоджає роботі працівників фірми «Хортиця», і в цьому вбачаються ознаки злочину.







Ми також поговорили з начальницею управління державного архітектурно-будівельного контролю Юлією Тарасовою, вона зазначила, що згідно постанови Кабміну №406 від 7 червня 2017 року «Про затвердження переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію» дійсно існують будівельні роботи, які не потребують документів, що дають право на їх виконання. Зокрема, там є пункт «відновлення елементів благоустрою». Постанову можна переглянути ТУТ.



У пресслужбі Кременчуцького відділу поліції «Телеграфу» повідомили, що на даний час правоохоронці вивчають всі матеріали справи, аби надати їй юридичну кваліфікацію, у них є зареєстровані заяви від обох сторін.



20 березня, на момент прибуття слідчо-оперативної групи, порушень громадського порядку на Соборній, 3 не було, там укладали плитку на пішохідній доріжці, тому підстав призупиняти роботу у правоохоронців немає.



Тож з'ясувати, що будується у дворі, не вдалося ні мешканцям, ні «Телеграфу».