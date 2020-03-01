Як кременчуцька медицина «перепрофілювалася» під коронавірус

У місті за необхідності перепрофілюють ліжковий фонд, також готові місця для обсервації, надання хірургічної допомоги та ізолятор
Кременчуцька медицина у випадку загрози поширення коронавірусу у місті готова за необхідності перепрофілювати ліжковий фонд, також підготували місця для обсервації, надання хірургічної допомоги та ізолятор. Про це йдеться у рішенні виконкому Кременчуцької міськради від 19 березня.
Рішення виконкому:
І етап. Наразі на період підвищення захворюваності на респіраторні вірусні інфекції та реєстрацію перших поодиноких підозр на коронавірусну інфекцію (COVID-19) розгорнуто:
ІІ етап. У разі погіршення ситуації протягом 3-х годин від моменту збільшення кількості пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію (COVID-19) буде додатково розгорнуто:
ІІІ етап. Якщо цього буде недостатньо, то протягом 2-х діб від моменту збільшення кількості пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію (COVID-19) для цих цілей будуть задіяні:
Визначені місця для обсервації кременчужан:
Ізолятор на 30 осіб у разі необхідності планують розмістити на 4 поверсі КНМП «Лікарня відновного лікування».
Для надання ургентної хірургічної допомоги мешканцям Кременчука визначили КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»» (корпус за адресою: вул. Павлова, буд. 2), для пацієнтів з підозрою на COVID-19 – хірургічне відділення КНМП «Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богаєвського» (1 хірургічна бригада).
На І етапі, у випадку виникнення гострої хірургічної патології у пацієнтів, які знаходяться на лікуванні з підозрою на коронавірусну інфекцію, допомога організовується в інфекційному відділенні КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»», а гостра акушерсько-гінекологічна допомога у пологовому відділенні КНМП «Кременчуцька міська лікарня «Правобережна».
Заступник міського голови Ольга Усанова зазначає, що наразі у лікувальних закладах міста є 25 апаратів штучної вентиляції легенів, міська влада наразі працює над тим, щоб придбати для міста ще такі апарати.