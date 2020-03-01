Як кременчуцька медицина «перепрофілювалася» під коронавірус

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У місті за необхідності перепрофілюють ліжковий фонд, також готові місця для обсервації, надання хірургічної допомоги та ізолятор

Кременчуцька медицина у випадку загрози поширення коронавірусу у місті готова за необхідності перепрофілювати ліжковий фонд, також підготували місця для обсервації, надання хірургічної допомоги та ізолятор. Про це йдеться у рішенні виконкому Кременчуцької міськради від 19 березня.





Рішення виконкому: rshennya-vikonkomu-pro-pereproflzacyu-lzhok-zoz-pri-koronavrus-19_03_20.doc [55 Kb] (cкачиваний: 3)





І етап. Наразі на період підвищення захворюваності на респіраторні вірусні інфекції та реєстрацію перших поодиноких підозр на коронавірусну інфекцію (COVID-19) розгорнуто:

45 ліжок для дорослих, в т. ч. 4 ліжка інтенсивної терапії, у інфекційному відділенні лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька»;

25 дитячих ліжок, в т. ч. 2 ліжка інтенсивної терапії, у інфекційному відділенні Кременчуцької міської дитячої лікарні.





ІІ етап. У разі погіршення ситуації протягом 3-х годин від моменту збільшення кількості пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію (COVID-19) буде додатково розгорнуто:

60 ліжок для дорослих, в т. ч. 8 ліжок інтенсивної терапії, у інфекційному відділенні лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька»;

100 дитячих ліжок, в т. ч. 5 ліжок інтенсивної терапії, у педіатричному відділення молодшого віку (40 ліжок) та інфекційному відділенні (60 ліжок) міської дитячої лікарні.





ІІІ етап. Якщо цього буде недостатньо, то протягом 2-х діб від моменту збільшення кількості пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію (COVID-19) для цих цілей будуть задіяні:

120 дорослих ліжок, в т. ч. 6 інтенсивної терапії, та додатково 18 ліжок з можливим проведенням кисневої терапії у І (окремому) корпусі КНМП «Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богаєвського»;

додатково 150 ліжок (резерв) у КНМП «Кременчуцька міська лікарня «Правобережна».





Визначені місця для обсервації кременчужан:

КНМП «Лікарня відновного лікування» з можливістю розмістити 70 осіб (2, 3 поверхи);

філія спортивного оздоровчого комплексу «Супутник» дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зоряний» з можливістю розмістити 100 осіб.





Ізолятор на 30 осіб у разі необхідності планують розмістити на 4 поверсі КНМП «Лікарня відновного лікування».





Для надання ургентної хірургічної допомоги мешканцям Кременчука визначили КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»» (корпус за адресою: вул. Павлова, буд. 2), для пацієнтів з підозрою на COVID-19 – хірургічне відділення КНМП «Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богаєвського» (1 хірургічна бригада).





На І етапі, у випадку виникнення гострої хірургічної патології у пацієнтів, які знаходяться на лікуванні з підозрою на коронавірусну інфекцію, допомога організовується в інфекційному відділенні КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»», а гостра акушерсько-гінекологічна допомога у пологовому відділенні КНМП «Кременчуцька міська лікарня «Правобережна».





Заступник міського голови Ольга Усанова зазначає, що наразі у лікувальних закладах міста є 25 апаратів штучної вентиляції легенів, міська влада наразі працює над тим, щоб придбати для міста ще такі апарати.