«Кремінь» розпустив гравців та пішов у відпустку через коронавірус

Вчера, 19:17 Просмотров: 594

На період карантину з 18 березня до 3 квітня, футбольний «Кремінь» зупинив спортивно-функціональну діяльність.

Футболістів відпустили додому ще 16 березня, щоб вони встигли доїхати додому, адже з 18 березня діє заборона на переміщення через залізничне та автобусне сполучення. Гравці будуть вдома індивідуально підтримувати форму.





Сьогодні на засіданні Виконкому Української асоціації футболу прийнято рішення про призупинення чемпіонатів України. Рішення передбачає призупинення турнірів на території України з 18 березня до прийняття іншого рішення з даного питання з урахуванням рішень відповідних органів державної влади та рекомендацій УЄФА. Рішення ґрунтується на постанові Кабінету Міністрів України, а також рекомендацій УЄФА. Пауза стосується всіх змагань під егідою УАФ - УПЛ, Кубка, Першої та Другої ліг, жіночого першості, Кубку з футзалу а також змагань різного віку обласного та місцевого значення.





Плануємо завершити чемпіонати ПФЛ згідно з календарем





Президент ПФЛ Сергій Макаров розповів у програмі «Україна футбольна» про можливі варіанти продовження Першої та Другої ліги. Нагадаємо, що сьогодні головний футбольний орган Європи обговорить план дій в умовах пандемії коронавірусу.





- 17 березня Виконком УЕФА прийме рішення про долю національних чемпіонатів. Яка ситуація на даний момент?

- На жаль, ситуація з коронавірусом розвивається дуже стрімко. Напевно, навіть швидше, ніж ми, бюрократи, встигаємо ухвалювати рішення. 17 березня очікуємо відеоконференцію за участю УЄФА і 55 національних асоціацій, на якій обговорюватимуть поточний стан справ. Коронавірус зараз забирає багато життів людей по всьому світу. На жаль, цей вірус вже дістався до нашої країни. Чекаємо новин від УЕФА та від УАФ.





- Якщо Виконком УАФ не дозволить розпочати весняну частину сезону, які варіанти продовження чемпіонату?

- 17 березня буде ухвалене ключове рішення. Розуміємо, що на даний момент майже половина регіонів України закриті, по всій країні введений карантин. У такій ситуації неправильно продовжувати футбольні змагання. Всі команди не зможуть взяти участь, календар доведеться «ламати». Наприклад, хтось не виїде на гру, а хтось не зможе організувати проведення матчу вдома.





Ми готуємося до будь-якого розвитку подій. Прорахували всі можливі варіанти з календарем. Сподіваємося, що якщо чемпіонат призупинять, то він все ж буде продовжений через деякий час, коли пройде найбільш гостра фаза епідемії. Нам потрібно 13 ігрових днів: 11 турів регулярного чемпіонату та дві дати на матчі плей-офф між командами Першої та Другої ліг.





Якщо доведеться закінчувати змагання наприкінці червня, то у такому випадку необхідно розпочати весняну частину не пізніше, ніж шостого травня. Це крайня дата відновлення змагань. Сподіваюся, що карантин закінчиться десь після 19 квітня, коли всі святкуватимуть Великдень. Розуміємо, що у цей день проходять масові заходи і логічно подовжити обмежуючі норми до цього часу, щоб уникнути спалаху епідемії.





У такому разі, якщо весняна частина сезону розпочнеться 25-26 квітня, то ми комфортно зможемо завершити наші змагання до 14 червня. Час у нас є, тому сподіватимемося на найкраще. Плануємо, що чемпіонати під егідою ПФЛ будуть завершені згідно з календарем.





Євро-2020 перенесуть на 2021 рік





Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вирішив перенести Чемпіонат Європи з футболу (Євро-2020) на 2021 рік. Тепер Євро відбудеться з 11 червня до 11 липня 2021 року. Раніше чемпіонат мав відбутися з 12 червня до 12 липня 2020 року. Рішення ухвалили на засіданні УЄФА, яке провели в режимі відеотрансляції через спалах у світі коронавірусу SARS-CoV-2.





Також під час засідання вирішили чи зупиняти національні чемпіонати серед футбольних клубів. На сьогодні вже «пішли на карантин» чемпіонати в Італії, Іспанії, Нідерландів, Англії та низці інших країн Європи.





Ліга чемпіонів та Ліга Європи припинені до покращення ситуації з коронавірусом





Ліга чемпіонів та Ліга Європи продовжать свої матчі тільки після того, як покращиться ситуація з пандемією коронавіруса COVID-19. Нагадаємо, матчі обох турнірів безстроково припинили минулого тижня на етапі 1/8 фіналу.





Національні чемпіонати і єврокубки дограють до кінця червня, заради чого чемпіонат Європи серед збірних був відкладений до 2021 року.





Фінал Ліги чемпіонів призначений на 27 червня. Фінал Ліги Європи відбудеться 24 червня.





Зазначимо, що єдиним представником України в єврокубках залишився донецький «Шахтар» - донеччани зайняли третє місце у свої групі в Лізі чемпіонів й продовжують змагання у Лізі Європи.