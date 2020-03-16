Кременчуцький ЦНАП мінімізує контакти: замовляйте послуги не виходячи з дому

Бережіть себе та будьте здорові
Замовляйте послуги та отримуйте консультації без особистого відвідування Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.
- Нині, як і завжди, ЦНАП працює для того, щоб жителі та гості міста отримували швидко, якісно та доступно адміністративні послуги. Проте, з метою профілактики та недопущення розповсюдження вірусних інфекцій радимо, все ж таки, обмежити себе у відвідуванні ЦНАП. - йдеться у повідомленні.
Нагадуємо, що послугами та сервісами Департаменту «ЦНАП у м. Кременчуці» можна користуватися не виходячи з дому, без відвідування ЦНАП. Дорогі друзі, до ваших послуг:
- Кол-центр ЦНАП. Зателефонувати можна за зручними телефонними номерами найпопулярніших мобільних операторів або за коротким номером 15-88 у години роботи ЦНАП та:
- отримати первинну консультацію з приводу замовлення/отримання адміністративних послуг;
- підібрати максимально зручний час для запису в електронну чергу головного офісу та відділень ЦНАП;
- скасувати реєстрацію в електронній черзі (за бажанням замовника послуги).
- сайт ЦНАП, через який можна:
- подати заявки на отримання 30 адміністративних послуг
- скористатися державними електронними сервісами
- поставити запитання юристу ЦНАП,
- перевірити стан замовленої послуги,
- перевірити стан оформлення паспорта,
- відслідкувати стан електронної черги,
- ознайомитися з новинами ЦНАП тощо.
- QR-код в описі вхідного пакету документів, з допомогою якого можна перевірити стан замовленої послуги.
Через введення карантину Кременчуцький ЦНАП обмежує години прийому відвідувачів
На виконання розпорядження міського голови “Про роботу виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, враховуючи епідемічну ситуацію щодо захворюваності на коронавірусну інфекцію в світі та Україні» № 63-р від 12.03.2020, Департамент «ЦНАП у м.Кременчуці» впровадив наступні заходи:
- щодня проводиться дезінфекція приміщень головного офісу та відділень ЦНАП. У зв’язку з цим ЦНАП закритий для відвідувачів:
- головний офіс: з 12.00 до 13.00, додатково у вівторок та четвер з 16.00 до 17.00;
- Автозаводський відділ: з 13.00 до 14.00;
- Крюківський відділ: з 12.00 до 13.00,
- прийом громадян здійснюється виключно за попереднім записом по телефонних номерах 15-88, 067405-50-80, 066-888-02-06, 75-85-00, або через сайт
- притримано виїзди мобільного адміністратора додому,
- призупинено надання консультацій у приміщенні головного офісу ЦНАП (каб. 15) представниками суб’єктів надання адміністративних послуг (окрім прийому та консультацій, які надає КП «Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації Кременчуцької міської ради Полтавської області»)
- при вході у ЦНАП встановлено дезінфікуючі засоби для обробки рук відвідувачів.
Такі обмеження введені тимчасово, за попередньою інформацією до 3 квітня 2020 року.
Шановні відвідувачі, також, у зв’язку з введенням карантину, наполегливо рекомендуємо замовляти максимальну кількість послуг онлайн, покрокові відео-інструкції розміщені за посиланням