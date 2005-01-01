Чоловіку доведеться сплатити штраф у 850 грн за рекламу пива

Сегодня, 13:08 Просмотров: 1 055

Кременчужанин розмістив рекламу алкоголю на фасаді будинку по вулиці Володимира Великого, через що на нього склали адмінпротокол

На засіданні адміністративної комісії розглядали протокол, що склали у січні стосовно підприємця Анатолія. На вулиці Володимира Великого він розмістив без дозвільних документів рекламу пива на фасаді будинку, чим порушив правила благоустрою Кременчука. Крім того, члени комісії зазначили, що зовнішня реклама алкоголю взагалі заборонена законодавством.



Чоловік під час засідання пояснив, що зв'язався з робітниками, які цю рекламу розвішували і домовився, що вони її і знімуть. Ті пообіцяли виконати роботу, проте не зробили цього вчасно.





Відтак Анатолія оштрафували на 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на 850 грн).