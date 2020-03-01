«Черкаси» будуть чинити опір»: воєнна екшн-драма про спротив українського корабля в Криму

Сегодня, 15:05 Просмотров: 585

Воєнна екшн-драма «Черкаси» - це історія мінного тральщика «Черкаси», останнього корабля українського флоту в захопленому Криму, який тримав оборону протягом трьох тижнів.







На створення фільму режисера Тимура Ященка надихнуло відео в Youtube, на якому моряки іншого українського корабля, «Костянтина Ольшанського», співають «Воїни Світла». Режисер вирішив додати цей епізод у сценарій як збірний образ моряків, що відстоюють свою гідність із піснею.







Це не документальне кіно, однак воно увібрало в себе чимало епізодів з життя українського флоту до і після анексії Криму. Інколи фантазія режисера заносила його надто далеко. Наприклад, епізод зі стриптизерками й моряками строкової служби у Болгарії виглядає доволі дивним. Але ж були спільні навчання Блексіфор і морські походи до країн Чорного моря. І була співпраця з НАТО, яку в останні роки перед появою «ввічливих людей» накрила справжня хвиля політики «братання» з російським Чорноморським флотом.



Консультантом фільму був реальний командир «Черкас» Юрій Федаш, проте за словами командира, під час захоплення корабля не було часу на співи.







У сценарій додали ще один випадок, який дійсно стався на судні 2014 року. Щоб «Черкаси» вийшли у відкрите море, треба було відтягнути затоплений корабель, який блокував вихід. Для цього один із моряків, Михайло Воскобойник (він зіграв у фільмі самого себе), мав стрибнути з канатами і перев’язати затонулий корабель. Але план не вдався. У фільмі ж цю сцену обірвали, не показавши, чим усе закінчилося.



«Черкаси» не змогли розчистити собі шлях. Ні першого разу, ні іншого, коли тральщик намагався вже просто протиснутися між затопленими корпусами, але наразився на буксир російського флоту.





Змагання українських військових з росіянами до анексії Криму 2014 року





Цікаво, що у стрічці знялися кілька моряків із команди цього корабля, а також з буксира «Корець». Серед авторів є ті, хто має військовий досвід. Так Роман Семисал, який зіграв роль командира, пішов добровольцем на російсько-українську війну, цей досвід допоміг йому в роботі над стрічкою. Олег Щербина - виконав роль Зайця, у 2014-2015 був контрактником у Нацгвардії.



Навіть зі своїм досить незначним бюджетом у 40 мільйонів фільм має декілька насправді видовищних кадрів з кораблем. Це той рідкісний український фільм, який насправді виграє від масштабів кіноекрану. Корабель, який повільно йде темними хвилями, - це насправді захопливе видовище.







Режисер Ященко у фільмі не боїться напряму критикувати українську армію, яка, до речі, частково фінансувала знімання. Фільм не заплющує очі на проблеми, про існування яких знають усі, але говорити, а тим більше показувати в кіно не прийнято. «Черкаси» навіть побіжно зачіпають тему посттравматичного синдрому, яка досі є табу в нашому мистецтві.



На цю картину варто сходити, щоб зрозуміти чому більшість керівництва та звичайних військових української армії переходили на бік окупантів, чому відмовлялися стріляти у своїх кумів та сватів... В той же час «Черкаси» - фільм про вірність серед тотальної зради. Це фільм про справжніх героїв, людей, які у складній ситуації зробили свій вибір і не спустили прапор, а пішли до кінця.