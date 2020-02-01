«Хочеться, щоб повернувся київський «Сокіл»: у Кременчуці провели «Тренування із зіркою»

Сегодня, 15:05 Просмотров: 2

На льодовій арені «Айсберг» юні хокеїсти потренувалися з легендами хокею та гравцями «Кременчука»













































Фото: Артем Коваленко

У неділю, 16 лютого, на льодовій арені «Айсберг» Українська хокейна ліга спільно з ТМ «Parimatch» і сайтом Champion.com.ua провели традиційний захід - «Тренування із зіркою». Юні хокеїсти потренувалися з легендарними хокеїстами Сергієм Варламовим та Олександром Побєдоносцевим та гравцями «Кременчука».





Юні хокеїсти, які брали участь у національному відборі, буквально обліпили досвідчених хокеїстів.





- У тебе на формі емблема херсонського «Дніпра», мабуть й за «Дніпро» вболіваєш? - поцікавилася у маленького хокеїста. - Звичайно, я ж з Херсону, - впевнено відповів спортсмен.





Для юних спортсменів дуже важливо бачили наглядний приклад, мати можливість тренуватися пліч-о-пліч та мріяти в майбутньому зіграти за рідну команду.









М'яч проміняв на лід з ковзанами





Футболіст «Кременя» Андрій Олійник не вперше бере участь у традиційному майстер-класі. Голкіпер кременчуцької команди в дитинстві дуже любив кататися на ковзанах й взимку, коли замерзало Дніпро на Раківці, з друзями підкорювали лід. Зараз коли є можливість полюбляє покататися на льодовій арені «Айсберг».









- Мене вже вдруге запросили взяти участь в подібному тренуванні і я із задоволенням погодився. На ковзанах я взагалі ще з дитинства катався, але, як бачите, пов'язав своє життя з іншим видом спорту.

Ми взагалі часто всією командою відвідуємо матчі «Кременчука», вболіваємо за них в чемпіонаті України. А вони, у свою чергу, приходять на наші ігри, - зазначив футболіст.





«Приємно, що дуже багато дітей тренується»





У ролі тренерів себе спробували хокеїсти «Кременчука» Олександр Горлушко, Руслан Ефимочкін і Віткор Тютченко.









Олександр Горлушко поділився з «Телеграфом», що на хокей потрапив коли був маленьким. У 4-5 років маленький Саша разом з мамою та дідусем прийшли на хокей й з того часу захисник «Кременчука» не розставався з хокеєм. Інші види спорту хокеїст навіть не розглядав, проте грає для загального розвитку.





- Дуже чудово, що проводять такі заходи для розвитку українського хокею та спорту загалом. Приємно, що дуже багато дітей тренується та багато уваги приділяється з боку батьків, - зазначив Олександр Горлушко.





Нападник «Кременчука» Віктор Тютченко згадує, що батько забрав його з дитячого садочку, коли йому було 3,5 роки й відвів на секцію хокею:





- Тато дав ключку хокейну вивів на лід і я став кататися. У мене батько у молодості грав серед любителів, але не вийшло через фінансові проблеми, - сказав Віктор. - У міжсезоння граємо у футбол, баскетбол, настільний теніс. Крім хокею мені дуже подобається великий теніс, американський футбол та футбол, вболіваю за «Локомотив».





Такі майстер-класи дуже корисні для дітей, вони чомусь навчаються у майстрів хокею таких як Варламов та Побєдоносцев. Це великі хокеїсти для України. У нашому дитинстві, на жаль, не проходили подібні майстер-класи. Звичайно хотілося в дитинстві потренуватися з іменитими хокеїстами.









«Хочеться, щоб повернувся київський «Сокіл»





Генеральний директор УХЛ, ексгравець НХЛ, КХЛ і збірної України - Сергій Варламов і спортивний директор УХЛ, чотириразовий чемпіон України, капітан національної збірної - Олександр Побєдоносцев не лише потренувалися з дітьми, а й відповіли на питання журналістів.

Олександр Побєдоносцев відзначив, що розвиток хокею можливий лише за підтримки держави.









- Можна спостерігати, що розвиток хокею в Україні рухається то вверх, то вниз. Звичайно хочеться, щоб була державна підтримка, щоб будувалися ковзанки, були хороші умови для заняття хокеєм, щоб якомога більше дітей залучати до цього чудового виду спорту. Зараз необхідно шукати новий вектор, який у майбутньому повинен дати результат. Бажано, щоб більше дітей залучалися до хокею, чим більше залучимо тим більше зростатиме конкуренція, від цього рівень хокею зростатиме, - зазначив спортивний директор УХЛ.









В Українській хокейній лізі є кістяк з команд, проте хотілося, щоб у перспективі до чемпіонату України долучилися дві-три команди.





- Дуже хочеться, щоб повернувся київський «Сокіл». Клуб з великою історією, клуб який займає один з важливих місць в розвитку українського хокею, - зазначив Олександр Побєдоносцев.





Генеральний директор УХЛ Сергій Варламов також зауважив, що майбутній розвиток українського хокею без підтримки держави не можливий.





- Хлопцям та дівчатам дуже сподобалося, ми їм трохи показали, щоб вони пішли з льодової арени хорошому настрої та продовжували грати у хокей, - сказав Сергій Варламов.





Всеволод Толстушко отримав нагороду кращого захисника січня





В рамках майстер-класу представник ТМ «Parimatch» Вадим Місюра, крім найактивніших учасників тренування, нагородив захисника «Кременчука» Всеволода Толстушко призом за звання кращого гравця січня.





Всеволод Толстушко в 7 матчах в січні набрав 7 (2+5) очок при показнику корисності +7, відзначившись, в тому числі закинутими шайбами в ворота «Білого Барса» і «Донбасу».





Після нагородження хокеїст поділився своїми враженнями:





- Звичайно, завжди приємно отримувати такі нагороди й ставати кращим, але я не вважаю, що це тільки моя заслуга. Це заслуга всієї команди, всієї п'ятірки та мого партнера. Хокей - це командний вид спорту, і всі мої одноклубники допомагали й намагалися, щоб я отримав це звання, - цитує Всеволода Толстушка пресслужба УХЛ.









Всі учасники майстер-класу поділилися на групи і в 4 різних зонах потренували силу кидка, точність удару, майстерність володіння шайбою, а також спробували себе в пробитті булліта.





Після закінчення тренування нагородили кращих учасників цінними призами та сувенірами.