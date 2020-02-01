«Хочеться, щоб повернувся київський «Сокіл»: у Кременчуці провели «Тренування із зіркою»

У неділю, 16 лютого, на льодовій арені «Айсберг» Українська хокейна ліга спільно з ТМ «Parimatch» і сайтом Champion.com.ua провели традиційний захід - «Тренування із зіркою». Юні хокеїсти потренувалися з легендарними хокеїстами Сергієм Варламовим та Олександром Побєдоносцевим та гравцями «Кременчука».
Юні хокеїсти, які брали участь у національному відборі, буквально обліпили досвідчених хокеїстів.
- У тебе на формі емблема херсонського «Дніпра», мабуть й за «Дніпро» вболіваєш? - поцікавилася у маленького хокеїста.
- Звичайно, я ж з Херсону, - впевнено відповів спортсмен.
Для юних спортсменів дуже важливо бачили наглядний приклад, мати можливість тренуватися пліч-о-пліч та мріяти в майбутньому зіграти за рідну команду.
Футболіст «Кременя» Андрій Олійник не вперше бере участь у традиційному майстер-класі. Голкіпер кременчуцької команди в дитинстві дуже любив кататися на ковзанах й взимку, коли замерзало Дніпро на Раківці, з друзями підкорювали лід. Зараз коли є можливість полюбляє покататися на льодовій арені «Айсберг».
- Мене вже вдруге запросили взяти участь в подібному тренуванні і я із задоволенням погодився. На ковзанах я взагалі ще з дитинства катався, але, як бачите, пов'язав своє життя з іншим видом спорту.
Ми взагалі часто всією командою відвідуємо матчі «Кременчука», вболіваємо за них в чемпіонаті України. А вони, у свою чергу, приходять на наші ігри, - зазначив футболіст.
У ролі тренерів себе спробували хокеїсти «Кременчука» Олександр Горлушко, Руслан Ефимочкін і Віткор Тютченко.
Олександр Горлушко поділився з «Телеграфом», що на хокей потрапив коли був маленьким. У 4-5 років маленький Саша разом з мамою та дідусем прийшли на хокей й з того часу захисник «Кременчука» не розставався з хокеєм. Інші види спорту хокеїст навіть не розглядав, проте грає для загального розвитку.
Нападник «Кременчука» Віктор Тютченко згадує, що батько забрав його з дитячого садочку, коли йому було 3,5 роки й відвів на секцію хокею:
- Тато дав ключку хокейну вивів на лід і я став кататися. У мене батько у молодості грав серед любителів, але не вийшло через фінансові проблеми, - сказав Віктор. - У міжсезоння граємо у футбол, баскетбол, настільний теніс. Крім хокею мені дуже подобається великий теніс, американський футбол та футбол, вболіваю за «Локомотив».
Такі майстер-класи дуже корисні для дітей, вони чомусь навчаються у майстрів хокею таких як Варламов та Побєдоносцев. Це великі хокеїсти для України. У нашому дитинстві, на жаль, не проходили подібні майстер-класи. Звичайно хотілося в дитинстві потренуватися з іменитими хокеїстами.
Генеральний директор УХЛ, ексгравець НХЛ, КХЛ і збірної України - Сергій Варламов і спортивний директор УХЛ, чотириразовий чемпіон України, капітан національної збірної - Олександр Побєдоносцев не лише потренувалися з дітьми, а й відповіли на питання журналістів.
Олександр Побєдоносцев відзначив, що розвиток хокею можливий лише за підтримки держави.
В Українській хокейній лізі є кістяк з команд, проте хотілося, щоб у перспективі до чемпіонату України долучилися дві-три команди.
Генеральний директор УХЛ Сергій Варламов також зауважив, що майбутній розвиток українського хокею без підтримки держави не можливий.
В рамках майстер-класу представник ТМ «Parimatch» Вадим Місюра, крім найактивніших учасників тренування, нагородив захисника «Кременчука» Всеволода Толстушко призом за звання кращого гравця січня.
Всеволод Толстушко в 7 матчах в січні набрав 7 (2+5) очок при показнику корисності +7, відзначившись, в тому числі закинутими шайбами в ворота «Білого Барса» і «Донбасу».
Після нагородження хокеїст поділився своїми враженнями:
Всі учасники майстер-класу поділилися на групи і в 4 різних зонах потренували силу кидка, точність удару, майстерність володіння шайбою, а також спробували себе в пробитті булліта.
Після закінчення тренування нагородили кращих учасників цінними призами та сувенірами.