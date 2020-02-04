Кременчуг, Полтавщина

Дорожники радять водіям утриматись від поїздок Полтавщиною через очікувану негоду

Сегодня, 12:02 Просмотров: 1 255 Комментариев: 3

 

А якщо вже втрапили в негоду, то радять перечекати її на АЗС

У ніч на 5 лютого на Полтавщині прогнозують ускладнення погодних умов – мокрий сніг та ожеледицю. А вдень 5 лютого до них додадуться ще й хуртовини. Служба автомобільних доріг у Полтавській області радить водіям у цей час утриматись від поїздок дорогами Полтавщини.


«Якщо ж негода застала вас в дорозі – краще перечекати пік снігопаду на АЗС, об’єктах сервісу, місцях відстою. Будемо вдячні за повідомлення щодо ускладнень руху на автошляхах державного значення – 050-409-80-01 (цілодобово)», – йдеться  повідомленні.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтавщина облавтодор снегопад

Комментарии: 3

2 276
Dmitriys:
Сегодня, 12:35

В Швеции тоже есть снега как и в Австрии но дороги там хорошие и убирают их очень быстро. Но вот что делать с качеством покрытия?? В стране нет дорог но деньги выделяются и это проблема всей страны. А почему по этому поводу нет майданов? Может какой-то журналист проведет расследование и напишит статью правдивую не смотря на партии и чиновников. Сколько можно ездить по таким дорогам а потом выпадает снег и снова без защитные. 


+5
3 357
Дмитрий:
Сегодня, 12:48

Цитата: Dmitriys
это проблема всей страны. А почему по этому поводу нет майданов? Может какой-то журналист проведет расследование и напишит статью правдивую не смотря на партии и чиновников. Сколько можно

Не переживай так.

Уже 6 числа полегчает с погодой.


-1
904
hunter:
Сегодня, 15:04

ВЕТАЛЬКА бери срочно кредит на уборку снега,пока не потеплело.stuck_out_tongue_winking_eye


0
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