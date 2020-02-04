Дорожники радять водіям утриматись від поїздок Полтавщиною через очікувану негоду

Сегодня, 12:02 Просмотров: 1 255 Комментариев: 3

А якщо вже втрапили в негоду, то радять перечекати її на АЗС

У ніч на 5 лютого на Полтавщині прогнозують ускладнення погодних умов – мокрий сніг та ожеледицю. А вдень 5 лютого до них додадуться ще й хуртовини. Служба автомобільних доріг у Полтавській області радить водіям у цей час утриматись від поїздок дорогами Полтавщини.





«Якщо ж негода застала вас в дорозі – краще перечекати пік снігопаду на АЗС, об’єктах сервісу, місцях відстою. Будемо вдячні за повідомлення щодо ускладнень руху на автошляхах державного значення – 050-409-80-01 (цілодобово)», – йдеться повідомленні.



