Покер Савченка громить «Динамо» у Кременчуці

Вчера, 20:47 Просмотров: 359

Сьогодні, 22 січня, хокеїсти «Кременчука» вдома без шансів винесли аутсайдера МХК «Динамо». Перед матчем кременчуцька команда посилилася форвардом Кирилом Бондаренком, який грав минулий сезон за «Дніпро» та «Донбас».





«Кременчук» - МХК «Динамо» 13:0 (4:0, 0:3, 0:6)

Шайби: 1:0 Грицьких (Савченко), 3:01; 2:0 Савченко (Бабрусев, Ворона), 14:48; 3:0 Кисельов (Зайцев, Серанов), 18:16; 4:0 Савченко (Ворона), 19:35. 5:0 Савченко (Грицьких, Гриценко), 21:39; 6:0 Бондаренко (Роганов, Варава), 26:25; 0:7 Кисельов (Серанов, Зайцев), 32:30; 8:0 Созонов (Александров, Зайцев), 41:53; 0:9 Бондаренко (Олійник), 43:33; 10:0 Гриценко (Савченко, Толстушко), 50:32; 11:0 Кисельов (Горлушко, Серанов), 52:43; 12:0 Савченко (Гриценко, Ворона), 54:23; 13:0 Зайцев (Пукс), 57:00;

Кременчук: Новицький (Гордюшин); Горлушко - Бабрусев, Александров - Хрішпенц, Толстушко - Грицьких, Роганов - Варава; Бондарук - Серанов - Кисельов (К), Зайцев - Пукс (А) - Созонов, Савченко - Гриценко (А) - Ворона, Бондаренко - Олійник - Чердак.

МХК Динамо: В'язовов (Шевчук); Фірсов (К) - Наливайко (А), Панков - Савченко, Трапезников - Швоєв, Шуба - Бутенко; Абаджян - Борисов - Геворкян (А), Соляник - Праведний - Шилкин, Харін - Черноморченко - Кашевко, Абдулаєв - Федоров.





Господарі розпочали матч дуже впевнено, відразу нав'язавши харків'янам свою гру, не дозволяючи їм виходити навіть в рідкісні атаки на ворота В'ячеслава Новицького. Ще до екватора періоду це дало свої плоди - спочатку Владислава Вязовова прошив Владислав Грицьких, а через 10 хвилин другу шайбу закинув Іван Савченко.





Далі "динамівці" трохи вирівняли свою гру, і, здавалося, що на першу перерву команди підуть з мінімальним розривом. Однак, за дві хвилини до першої сирени Микола Кисельов і той же Іван Савченко довели рахунок до 4:0 на табло і заволоділи комфортною перевагою для своєї команди.





Другий період повністю повторив події першого - "городяни" багато атакували, а «Динамо» було змушене оборонятися. Таким чином по ходу другої двадцятихвилинки ще дві шайби закинув Іван Савченко, а також голом відзначився Микола Кисельов, зробивши рахунок 7:0 і знявши питання про переможця матчу.





У заключному відрізку зустрічі господарі тільки підтвердили статус лідера чемпіонату, відправивши у ворота харків'ян ще 6 шайб. Таким чином по ходу матчу Іван Савченко відзначився покером, записавши на свій рахунок 6 (4+2) очок, Микола Кисельов записав собі в актив хет-трик, а дебютним дублем відзначився Кирило Бондаренко.





26 січня підопічні Олександра Савицького на виїзді зіграють з "Білим Барсом". Початок гри о 13.00.