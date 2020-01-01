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Покер Савченка громить «Динамо» у Кременчуці

Вчера, 20:47 Просмотров: 359

 

Кременчуцькі хокеїсти підтверджують лідерські позиції

Сьогодні, 22 січня, хокеїсти «Кременчука» вдома без шансів винесли аутсайдера МХК «Динамо». Перед матчем кременчуцька команда посилилася форвардом Кирилом Бондаренком, який грав минулий сезон за «Дніпро» та «Донбас».


«Кременчук» - МХК «Динамо» 13:0 (4:0, 0:3, 0:6)

Шайби: 1:0 Грицьких (Савченко), 3:01; 2:0 Савченко (Бабрусев, Ворона), 14:48; 3:0 Кисельов (Зайцев, Серанов), 18:16; 4:0 Савченко (Ворона), 19:35. 5:0 Савченко (Грицьких, Гриценко), 21:39; 6:0 Бондаренко (Роганов, Варава), 26:25; 0:7 Кисельов (Серанов, Зайцев), 32:30; 8:0 Созонов (Александров, Зайцев), 41:53; 0:9 Бондаренко (Олійник), 43:33; 10:0 Гриценко (Савченко, Толстушко), 50:32; 11:0 Кисельов (Горлушко, Серанов), 52:43; 12:0 Савченко (Гриценко, Ворона), 54:23; 13:0 Зайцев (Пукс), 57:00;

Кременчук: Новицький (Гордюшин); Горлушко - Бабрусев, Александров - Хрішпенц, Толстушко - Грицьких, Роганов - Варава; Бондарук - Серанов - Кисельов (К), Зайцев - Пукс (А) - Созонов, Савченко - Гриценко (А) - Ворона, Бондаренко - Олійник - Чердак.

МХК Динамо: В'язовов (Шевчук); Фірсов (К) - Наливайко (А), Панков - Савченко, Трапезников - Швоєв, Шуба - Бутенко; Абаджян - Борисов - Геворкян (А), Соляник - Праведний - Шилкин, Харін - Черноморченко - Кашевко, Абдулаєв - Федоров.


Господарі розпочали матч дуже впевнено, відразу нав'язавши харків'янам свою гру, не дозволяючи їм виходити навіть в рідкісні атаки на ворота В'ячеслава Новицького. Ще до екватора періоду це дало свої плоди - спочатку Владислава Вязовова прошив Владислав Грицьких, а через 10 хвилин другу шайбу закинув Іван Савченко.


Далі "динамівці" трохи вирівняли свою гру, і, здавалося, що на першу перерву команди підуть з мінімальним розривом. Однак, за дві хвилини до першої сирени Микола Кисельов і той же Іван Савченко довели рахунок до 4:0 на табло і заволоділи комфортною перевагою для своєї команди.


Другий період повністю повторив події першого - "городяни" багато атакували, а «Динамо» було змушене оборонятися. Таким чином по ходу другої двадцятихвилинки ще дві шайби закинув Іван Савченко, а також голом відзначився Микола Кисельов, зробивши рахунок 7:0 і знявши питання про переможця матчу.


У заключному відрізку зустрічі господарі тільки підтвердили статус лідера чемпіонату, відправивши у ворота харків'ян ще 6 шайб. Таким чином по ходу матчу Іван Савченко відзначився покером, записавши на свій рахунок 6 (4+2) очок, Микола Кисельов записав собі в актив хет-трик, а дебютним дублем відзначився Кирило Бондаренко.


26 січня підопічні Олександра Савицького на виїзді зіграють з "Білим Барсом". Початок гри о 13.00.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук Динамо
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