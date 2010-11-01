Зайцев повертається до Кременчука

Сегодня, 17:17 Просмотров: 597

Форвард провів 11 матчів в ВХЛ після переходу зі стану «городян»

На адресу Української хокейної ліги надійшов дозаявочний список від хокейного клубу «Кременчук». Клуб уклав контракт з нападником Олексієм Зайцевим.





У кременчуцькій команді форвард почав виступати в сезоні 2018/19, за підсумками регулярного сезону увійшов в топ-3 бомбардирів з 51 (10+41) очком в 33 матчах і показником корисності +27. До них Зайцев додав 3 (1+2) очки в 7 матчах плей-офф.





Після 4 матчів (4 очка, +2) в «Кременчуці» в поточному сезоні, нападник перейшов в ВХЛ-івський «Єрмак», а потім - в «Південний Урал». Всього в ВХЛ Зайцев провів 11 матчів, заробив 3 (2+1) очки при показнику корисності -4.





Також раніше форвард виступав у МХЛ (276 матчів, 86 шайб, 99 передач), Першості ВХЛ (91 матч, 18 шайб, 23 передачі) і чемпіонаті Казахстану (59 матчів, 10 шайб, 14 передач). У сезоні 2010/11 Олексій Зайцев став учасником Матчу зірок МХЛ.





У складі «Кременчука» нападник виступатиме під 10 номером.





Наступний матч «містяни» зіграють 18 січня проти «Донбасу». Початок зустрічі о 14:00.