АТОвець з Кременчука Василь Малеєв помер від тяжкої хвороби

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Сьогодні, 11 січня пішов у вічність учасник антитерористичної операції Малєєв Василь Вікторович. Тяжка хвороба забрала життя Василя вже на рідній землі. Про це повідомляється на сторінці АТО. Соціальний супровід. Кременчук.





9 лютого 2015 Василь Малєєв був призваний по мобілізації на військову службу на підставі Указу Президента України від 14.01.2015 № 15, у 2015 році брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районах проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.



Більш детальну інформацію щодо поховання бійця буде повідомлено додатково.