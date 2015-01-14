Кременчуг, Воины света

АТОвець з Кременчука Василь Малеєв помер від тяжкої хвороби

Сегодня, 10:38 Просмотров: 450

 

Коли відбудеться прощання - повідомимо найближчим часом

Сьогодні, 11 січня пішов у вічність учасник антитерористичної операції Малєєв Василь Вікторович. Тяжка хвороба забрала життя Василя вже на рідній землі. Про це повідомляється на сторінці АТО. Соціальний супровід. Кременчук.


9 лютого 2015 Василь Малєєв був призваний по мобілізації на військову службу на підставі Указу Президента України від 14.01.2015 № 15, у 2015 році брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районах проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.


Більш детальну інформацію щодо поховання бійця буде повідомлено додатково.

3
Автор: Альона Душенко
Теги:
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх