Кременчуг

Двох матерів-героїнь з Кременчука нагородили відзнакою Президента

Сегодня, 10:01 Просмотров: 120

 

Нагородження відбулося на засіданні виконкому

Сьогодні, 10 січня, у мерії Кременчука на засіданні виконкомі вручили почесні нагороди «Мати-героїня» двом кременчужанкам. Указ «Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» прийнятий Президентом України ще на початку грудня. 


17 мешканок Полтавської області отримали звання «Мати-героїня»


Нагороди отримали мами, які мають по 6 дітей - Ірина Стеценко та Аліна Черезова.

Почесне звання «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей. З 2007 року звання присвоїли 80 багатодітним матерям, що проживають у Кременчуці.


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Автор: Альона Душенко
Теги: мать-героиня
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