Двох матерів-героїнь з Кременчука нагородили відзнакою Президента

Почесне звання «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей. З 2007 року звання присвоїли 80 багатодітним матерям, що проживають у Кременчуці.