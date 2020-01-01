Двох матерів-героїнь з Кременчука нагородили відзнакою Президента

Сьогодні, 10 січня, у мерії Кременчука на засіданні виконкомі вручили почесні нагороди «Мати-героїня» двом кременчужанкам. Указ «Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» прийнятий Президентом України ще на початку грудня.
Нагороди отримали мами, які мають по 6 дітей - Ірина Стеценко та Аліна Черезова.
Почесне звання «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей. З 2007 року звання присвоїли 80 багатодітним матерям, що проживають у Кременчуці.