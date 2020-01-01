Кременчужан запрошують до Вищих військових навчальних закладів України

Охочим стати офіцерами необхідно подати особисто заяву до Коростишівського об'єднаного міського військового комісаріату
На навчання до вищих військових навчальних закладів, в яких здійснюється підготовка військових фахівців, запрошують кременчужан. За інформацією пресслужби Кременчуцького військкомату на навчання запрошують громадян України, які здобули повну загальну середню освіту, успішно пройшли вступні випробування та відповідають установленим вимогам проходження військової служби:
- особи віком від 17 до 21 року, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання;
- особи віком від 23 до 30 років учасники АТО, які мають бажання продовжити військову службу в якості офіцера;
- мають задовільний стан здоров’я.
Бажаючим стати офіцерами необхідно подати особисто заяву до Коростишівського об'єднаного міського військового комісаріату.
Вищі військові навчальні заклади – замовники на підготовку військових фахівців:
- Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (м. Харків);
- Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів);
- Військова академія (м. Одеса);
- Інститут Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія» (м. Одеса);
- Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут (м. Київ);
- Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ);
- Житомирський військовий інститут імені С.П.Корольова (м. Житомир);
- Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету «ХПІ» (м. Харків);
- Військово-юридичний факультет Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків).