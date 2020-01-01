Кременчужан запрошують до Вищих військових навчальних закладів України

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На навчання до вищих військових навчальних закладів, в яких здійснюється підготовка військових фахівців, запрошують кременчужан. За інформацією пресслужби Кременчуцького військкомату на навчання запрошують громадян України, які здобули повну загальну середню освіту, успішно пройшли вступні випробування та відповідають установленим вимогам проходження військової служби:

особи віком від 17 до 21 року, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання;

особи віком від 23 до 30 років учасники АТО, які мають бажання продовжити військову службу в якості офіцера;

мають задовільний стан здоров’я.

Бажаючим стати офіцерами необхідно подати особисто заяву до Коростишівського об'єднаного міського військового комісаріату.





Вищі військові навчальні заклади – замовники на підготовку військових фахівців: