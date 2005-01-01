У Кременчуці за зняття бордюрного каменю оштрафували начальницю охорони фірми

Сегодня, 07:05 Просмотров: 322

Вона була відповідальною за проведення даних земельних робіт

27 листопада в одному з мікрорайонів Кременчука інспекторка з благоустрою помітила проведення земляних робіт – зняття бордюрного каменю без дозвільних документів від органів місцевої влади.



А це є порушенням пункту 5.8.1.1 «Правил благоустрою території Кременчука», який говорить, що на об’єктах благоустрою забороняється виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку.



Інспекторка склала протокол щодо начальниці охорони фірми, що виконувала ці роботи, бо начальниця була за них відповідальною.



У поясненні до протоколу начальниця охорони пояснила, що про необхідність дозвільних документів для робіт, які проводилися, не знала. І зобов'язалася оформити їх найближчим часом.



Але все ж її, як посадову особу, притягли до адміністративної відповідальності - жінка має сплатити штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів, тобто 850 грн.