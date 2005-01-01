Патрульна поліція Кременчука повідомила про зміну реквізитів для оплати штрафів

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Від 3 січня 2020 року почали діяти нові реквізити для оплати штрафів. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.





Нагадують, що оплатити штраф можна протягом 15 діб.





Реквізити для сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху: р/р UA 048999980313050149000016001 ; ЄДРПОУ: 37959255; одержувач: ГУК Полтавській обл; призначення 21081300: серія та № постанови;





Реквізити для сплати штрафів за порушення громадської безпеки: Призначення платежу: р/р: UA678999980313070106000016008; ЄДРПОУ: 37965850, одержувач: УК м. Кременчук; призначення 21081100: серія та № постанови.