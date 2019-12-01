Кременчужан запрошують долучитися до бригади князя Костянтина Острозького

Кременчужан запрошують на військову службу за контрактом. Кременчуцький військовий комісаріат пропонує долучитися до лав 30 окремої механізованої бригади ім князя Костянтина Острозького.
Частина дислокується у Новгород-Волинському.
Гаряча лінія Полтавського ОВК з питань служби за контрактом: 093-041-62-71.
30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького (30 ОМБр, в/ч А0409, пп В2731) — формування механізованих військ у складі Сухопутних військ Збройних сил України. За організаційно-штатною структурою входить до складу ОК «Північ». Під час війни на сході України бригада у 2014 році вела важкі бойові дії в Секторі «Д».
З 2018 року бригада носить ім'я князя Костянтина Острозького — полководця Великого князівства Литовського середніх віків.
Військова служба за контрактом – можливість для кожного, хто бажає стати військовим, реалізувати себе за фаховим напрямком.