Кременчужан запрошують долучитися до бригади князя Костянтина Острозького

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Кременчужан запрошують на військову службу за контрактом. Кременчуцький військовий комісаріат пропонує долучитися до лав 30 окремої механізованої бригади ім князя Костянтина Острозького.





Вакантні посади та грошове забезпечення:

офіцерів: командир роти - 15379 грн, командир взводу - 13945 грн

сержантів: головний сержант роти - 11628 грн, головний сержант взводу, командир танку - 11234 грн, командир бойової машини - 11112 грн, командир відділення - 10869 грн

солдатів: старший водій - 10614 грн, механік-водій - 10208 грн, гранатометник - 10183 грн, навідник, кулеметник, водій - 10167 грн

Частина дислокується у Новгород-Волинському.





Гаряча лінія Полтавського ОВК з питань служби за контрактом: 093-041-62-71.





30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького (30 ОМБр, в/ч А0409, пп В2731) — формування механізованих військ у складі Сухопутних військ Збройних сил України. За організаційно-штатною структурою входить до складу ОК «Північ». Під час війни на сході України бригада у 2014 році вела важкі бойові дії в Секторі «Д».





З 2018 року бригада носить ім'я князя Костянтина Острозького — полководця Великого князівства Литовського середніх віків.









Військова служба за контрактом – можливість для кожного, хто бажає стати військовим, реалізувати себе за фаховим напрямком.



