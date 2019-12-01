«Виграла, але перемогу віддали гречанці»: боєць з Кременчука Аліса Бажукова повернулася на ринг

Сегодня, 09:48 Просмотров: 837 Комментариев: 2

У Греції, 20 грудня, відбулися поєдинки з кікбоксингу «Боги війни XIII». Участь у двобої взяла чемпіонка України та світу, кременчужанка Аліса Бажукова. На ринзі наша спортсменка зустрілася з місцевою спортсменкою Athina Efmorfiadh. У бою явна перевага була на боці нашої спортсменки, але судді вирішили інакше.





- Це був не поєдинок, це була битва з першої до останньої секунди. Господарка рингу не очікувала такого темпу, такої напруги, такої сили духу від українки. Арена була наша: українська діаспора, китайці, іспанці та також греки аплодували Аліси. Гонг?.... не наш час. Маленької краплини... не вистачило для суддів. - повідомляється на сайті ISKA.



Після бою Аліса зазначила, що бій виграла вона, але перемогу віддали місцевій спортсменці.





- Це було велике полювання. Я прийшла до тебе на Олімп і повалила тебе з нього. «Боги, сидячи на своїх тронах», а також тисячі людей біля екранів, спостерігали нашу битву в залі, бачили твою поразку. Мені не шкода, що «продажна рука втримала тебе від падіння». Ти написала, що в той вечір, ти «зловила відьму» - ну що ж .. «Спробуй тепер її утримати». «Я повернуся за тобою і більше тобі не допоможуть, я не залишу їм шансу... Якби тебе не ховали, ми обов'язково зустрінемося, до нової битви, «богиня», - розповіла Аліса Бажукова.