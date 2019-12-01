Боксери змагалися на турнірі пам'яті видатного хірурга Баглаєнка

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У Кременчуці відбувся традиційний відкритий турнір з боксу пам’яті видатного кременчуцького дитячого хірурга Олександра Баглаєнка. 20 та 21 грудня на базі спеціалізованої спортивної школи олімпійського резерву з боксу зібралися юні спортсмени з Полтавщини та Кіровоградщини. До нашого міста з'їхалися боксери з Горішніх Плавнів, Світловодська та Олександрії.







На XV турнірі пам'яті Олександра Баглаєнка також завітав син відомого хірурга Юрій Баглаєнко.



Турнір за цей час вийшов за межі Кременчука й приймає юних спортсменів не лише з Полтавщини, а інших областей.



