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Боксери змагалися на турнірі пам'яті видатного хірурга Баглаєнка

Сегодня, 07:07 Просмотров: 374

  

Змагання відбулися на базі спеціалізованої спортивної школи олімпійського резерву з боксу

У Кременчуці відбувся традиційний відкритий турнір з боксу пам’яті видатного кременчуцького дитячого хірурга Олександра Баглаєнка. 20 та 21 грудня на базі спеціалізованої спортивної школи олімпійського резерву з боксу зібралися юні спортсмени з Полтавщини та Кіровоградщини. До нашого міста з'їхалися боксери з Горішніх Плавнів, Світловодська та Олександрії.


 


На XV турнірі пам'яті Олександра Баглаєнка також завітав син відомого хірурга Юрій Баглаєнко.


Турнір за цей час вийшов за межі Кременчука й приймає юних спортсменів не лише з Полтавщини, а інших областей.


 

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Автор: Альона Душенко Источник фото: СДЮШОР
Теги: бокс
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