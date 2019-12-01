Мэр не дал 150 миллионов на замену теплосетей. А депутаты не дали 10

Сегодня, 08:25 Просмотров: 1 841 Комментариев: 4

Депутат горсовета Пиддубная дважды предлагала заложить в бюджет 2020 года 150 миллионов гривен на замену изношенных городских теплосетей. 150 миллионов в бюджет не заложили. Тогда Пиддубная предложила выделить на замену теплосетей хотя бы 10 миллионов. Но и 10 миллионов не выделили. В то же время директор КП «Теплоэнерго» Одношевный говорит, что кременчугские теплосети критично изношены – и на их замену нужно намного больше денег, чем выделяется из городского бюджета.



Первый раз депутат Пиддубная предложила выделить 150 миллионов на замену теплосетей и заложить эту сумму в бюджет 2020 года на сессии горсовета 24 октября. Депутаты её предложение не поддержали. Не голосовали члены фракции «Поруч» (партия мэра) и часть депутатов из «Европейской солидарности»). Мэр воздержался.



Повторно выделить 150 миллионов на теплосети Пиддубная предложила на бюджетной сессии 12 декабря.





21 ноября она подала письменные правки к бюджету – снова предложила заложить в бюджет 2020 года 150 миллионов гривен на замену городских теплосетей в связи с их критичной изношенностью и аварийным состоянием многих участков.





Пиддубная писала о том, что замена сетей приведет к уменьшению потерь при транспортировке, и к снижению тарифов – ведь потери закладывают в тариф и кременчужане их оплачивают.





Предложения депутат подала на имя мэра Кременчуга Виталия Малецкого.







12 декабря на бюджетной сессии выяснилось, что при формировании бюджета правка Пиддубной не учтена – 150 млн. на теплосети не заложили.



Тогда она предложила перенаправить на теплосети 10 миллионов из 18-ти, выделенных мэрией на содержание коммунальной телекомпании и создание новой коммунальной газеты. Мэр посмеялся, принимая эту правку, но поставил её на голосование.



Депутаты снова не поддержали предложение Пиддубной. За проголосовали лишь 10 из них. Мэр воздержался.







А тем временем в «Теплоэнерго»...

Бюджетная сессия состоялась 12 декабря. А 16 декабря в КП «Теплоэнерго» состоялось обсуждение инвестиционной программы предприятия на 2020 год. Программа скромная, на 10,7 млн. грн. Как выяснилось, «Теплоэнерго» не будет за собственные средства заменять изношенные теплосети, это сделают за деньги городского бюджета.



Вот что сказал по этому поводу директор департамента УЖКХ Иван Москалик:









– Якщо будуть у повному обсязі профінансовані 14 мільйонів, то плануємо орієнтовно замінити приблизно десь під 10 кілометрів – у залежності від ділянки, від діаметру трубопроводів.





А вот что сказал по этому поводу директор КП «Теплоэнерго» Виталий Одношевный:





– У нас є програма заміни аварійних ділянок, але, на жаль, мережі доведені до такого стану, що кількість виділених коштів і кількість труб, які потребують заміни, не співпадають.





Чувствуете, как пригодились бы в этой ситуации 150 миллионов? Ведь за 150 миллионов можно заменить намного больше изношенных труб, чем за 14, которые запланировали на это выделить.



Очень не хочется попасть в ситуацию, в которой 22 января 2006 года оказались жители Алчевска после прорыва теплотрассы.