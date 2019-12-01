«Нащадки десанту»: у Кременчуці діти змагалися з військового багатоборства

Вчера, 09:40 Просмотров: 676

На змагання до Кременчука прибуло 12 команд з Вінницької, Полтавської, Дніпропетровської та Черкаської областей

14 грудня у Кременчуці діти змагалися з військового багатоборства. За інформаціює Кременчуцького військкомату, змагання з військового багатоборства серед дітей «Нащадки десанту» були присвячені Дню Збройних сил України.





У рамках цих змагань до Кременчука прибуло 12 команд з Вінницької, Полтавської, Дніпропетровської та Черкаської областей. Полтавська область була представлена шістьма командами.





Змагання відкривав заступник військового комісара з територіальної оборони майор Мирослав Волков. Під час привітальної промови він відмітив, що до щорічних змагань залучається все більша кількість команд з різних куточків нашої країни. Також наголосив, що малеча, юнаки та дівчата, які сьогодні займаються у військово-патріотичних клубах, у майбутньому будуть надійною опорою для будівництва силових структур та прихованим резервом для комплектування підрозділів територіальної оборони нашої держави. Адже дівчата, які здійснюють неповну розбірку автомата Калашникова менше ніж за одну хвилину – це є показник.





Організаторам цих змагань та керівникам ГО ОВЗС «Гвардія» (ВОВПО) м. Кременчука, в обличчі Е. Яцука, окрема подяка та побажання і надалі плідно виховувати патріотично налаштовану молодь. В свою чергу всебічна підтримка командуванням Кременчуцького об’єднаного міського військового комісаріату їм забезпечена, - йдетьсяу повідомленні від військкомату.