Кременчужанка Вікторія перемогла у програмі «Хто проти блондинок»

15.12.2019, 16:06 Просмотров: 3 532

Днями на Новому каналі показали черговий випуск програми «Хто проти блондинок». Цього разу топ-блондинкою була кременчужанка Вікторія.









Нагадаймо, Вікторія вже брала участь у цьому шоу. Але тоді кременчужанка була серед звичайних учасниць. Вікторія вчила Іраклі Макацарію танцювати джайв у спеціальному взутті для Кangoo jumps.





Цього разу Вікторія у статусі «топ» змагалася проти Дмитра Танковича. Вікторія перемогла Дмитра у першому турі, правильно відповівши на запитання. У супергрі кременчужанка також стала переможницею та принесла білявкам перемогу.



