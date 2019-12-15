Кременчуг, Культура

Кременчужанка Вікторія перемогла у програмі «Хто проти блондинок»

15.12.2019, 16:06 Просмотров: 3 532

 

Топ-блондинка виявилася вправнішою, ніж Дмитро Танкович

 

Днями на Новому каналі показали черговий випуск програми «Хто проти блондинок». Цього разу топ-блондинкою була кременчужанка Вікторія.


 


Нагадаймо, Вікторія вже брала участь у цьому шоу. Але тоді кременчужанка була серед звичайних учасниць. Вікторія вчила Іраклі Макацарію танцювати джайв у спеціальному взутті для Кangoo jumps.


Цього разу Вікторія у статусі «топ» змагалася проти Дмитра Танковича. Вікторія перемогла Дмитра у першому турі, правильно відповівши на запитання. У супергрі кременчужанка також стала переможницею та принесла білявкам перемогу.


2
Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: youtube.com Источник видео: youtube.com
Теги: Хто проти блондинок победа
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх