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Здоров'я, Полтавщина

Потавщина першою користуватиметься японськими рентгенами для виявлення туберкульозу

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 103

 

Портативні апарати надала японська компанія Fujifilm як благодійну допомогу Україні

Полтавська область стане одним з перших регіонів, де медики використовуватимуть японські портативні рентгени.

На початку липня БО TBpeopleUkraine провела тренінг-практикум для медиків протитуберкульозних закладів щодо використання цих портативних рентгенівських систем Portable X-ray Unit FDR Xair (XD2000), які надала японська компанія Fujifilm як благодійну допомогу Україні. Нині визначили перші регіони-учасники пілотного проєкту з використання цього обладнання. Серед областей, охоплених діяльністю БО TBpeopleUkraine, Полтавщина стала першою, де медикам протитуберкульозної служби презентували обладнання для мобільної радіології.

- У нас є великий досвід роботи на пересувному флюорографі і організації обстежень на виїзді. Нині наші лікарі успішно пройшли навчання з використання такого портативного девайсу і зможуть охопити більш широке коло населення задля ефективної протидії туберкульозу, – прокоментував головний лікар Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру.

Голова правління БО TBpeopleUkraine Оля Клименко зазначила, що можливість обстежити мешканців віддалених районів і людей, які не можуть самостійно пересуватися, допоможе підвищити якість і доступність медичних послуг, у тому числі для ВПО.

За даними віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, Полтавщина – номер один по взаємодії із переселенцями, адже наразі в області їх майже 200 тис. І очікується нова хвиля внутрішньо переміщених осіб, що збільшить навантаження на систему охорони здоров’я.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: рентген туберкульоз рентгенаппарат благодійність Японія
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