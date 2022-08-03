Потавщина першою користуватиметься японськими рентгенами для виявлення туберкульозу

Полтавська область стане одним з перших регіонів, де медики використовуватимуть японські портативні рентгени.
На початку липня БО TBpeopleUkraine провела тренінг-практикум для медиків протитуберкульозних закладів щодо використання цих портативних рентгенівських систем Portable X-ray Unit FDR Xair (XD2000), які надала японська компанія Fujifilm як благодійну допомогу Україні. Нині визначили перші регіони-учасники пілотного проєкту з використання цього обладнання. Серед областей, охоплених діяльністю БО TBpeopleUkraine, Полтавщина стала першою, де медикам протитуберкульозної служби презентували обладнання для мобільної радіології.
Голова правління БО TBpeopleUkraine Оля Клименко зазначила, що можливість обстежити мешканців віддалених районів і людей, які не можуть самостійно пересуватися, допоможе підвищити якість і доступність медичних послуг, у тому числі для ВПО.
За даними віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, Полтавщина – номер один по взаємодії із переселенцями, адже наразі в області їх майже 200 тис. І очікується нова хвиля внутрішньо переміщених осіб, що збільшить навантаження на систему охорони здоров’я.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер