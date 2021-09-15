Замість розрізу грудини – прокол: в Полтаві двох людей прооперували за новим методом

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13 вересня 30-річному чоловіку та 36-річній жінці із Полтави зробили торокоскопічну резекцію – це операція на легенях за новим методом. Як інформує видання «Суспільне Полтава», у Першій міській лікарні Полтави такі операції робили вперше; обидві тривали до години. У чоловіка була повітряна грижа легень, у жінки – ускладнення від пневмонії.

Як пояснив завідувач кафедри хірургії №3 Полтавського медичного університету Сергій Панасенко, раніше пацієнту розрізали грудну стінку на 20-25, інколи і 30 сантиметрів. Це найбільш травматичний із оперативних доступів в хірургії. Але на цей раз хірурги зробили лише один прокол діаметром в 3 сантиметри. Період реабілітації після торокоскопічної резекції – від одного до трьох днів, раніше на це потрібно було 10 днів.

Ускладнень під час хірургічних втручань у пацієнтів не було. Прооперовані чоловік та жінка перебувають в хірургічному відділенні лікарні і почувають себе добре.