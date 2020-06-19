За останню добу в Україні зафіксували 841 випадок COVID-19

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За інформацією РНБО України, станом на 20 червня лабораторно підтверджено вже 35 825 випадків COVID-19. За добу зафіксовано 841 новий випадок захворювання (з них на Потлавщині – 1).



994 людини померли (за останню добу - 9), 16 406 пацієнтів одужали (за добу - 373).