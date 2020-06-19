За останню добу в Україні зафіксували 841 випадок COVID-19
Сьогодні, 10:01
Переглядів: 744
За добу померло 9 людей, 373 осіб одужало
За інформацією РНБО України, станом на 20 червня лабораторно підтверджено вже 35 825 випадків COVID-19. За добу зафіксовано 841 новий випадок захворювання (з них на Потлавщині – 1).
994 людини померли (за останню добу - 9), 16 406 пацієнтів одужали (за добу - 373).
- Чернівецька область – 4268 (+57)
- Київ – 4252 (+76)
- Львівська область – 3679 (+139)
- Рівненська область – 2776 (+83)
- Київська область – 2174 (+32)
- Закарпатська область – 2069 (+109)
- Івано-Франківська область – 1981 (+41)
- Харківська область – 1779 (+35)
- Волинська область – 1743 (+70)
- Тернопільська область – 1643 (+38)
- Вінницька область – 1627 (+31)
- Одеська область – 1232 (+32)
- Житомирська область – 1229 (+28)
- Дніпропетровська область – 1036 (+15)
- Кіровоградська область – 612 (+8)
- Хмельницька область – 612 (+4)
- Черкаська область – 592 (+7)
- Запорізька область – 551 (+4)
- Чернігівська область – 467 (+8)
- Донецька область – 355 (+5)
- Миколаївська область – 349 (+11)
- Полтавська область – 290 (+1)
- Сумська область – 252 (+6)
- Херсонська область – 185
- Луганська область – 72 (+1)