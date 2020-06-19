Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 19.06.2020 12:00
Підтверджені:
Україна34984
Кременчук111
Хворі:
Україна17966
Кременчук1
Одужало:
Україна16033
Кременчук106
Померло:
Україна985
Кременчук4
Здоров'я, Коронавірус / Карантин

За останню добу в Україні зафіксували 841 випадок COVID-19

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 744

 

За добу померло 9 людей, 373 осіб одужало

За інформацією РНБО України, станом на 20 червня лабораторно підтверджено вже 35 825 випадків COVID-19. За добу зафіксовано 841 новий випадок захворювання (з них на Потлавщині – 1).


994 людини померли (за останню добу - 9), 16 406 пацієнтів одужали (за добу - 373). 

  • Чернівецька область – 4268 (+57)
  • Київ – 4252 (+76)
  • Львівська область – 3679 (+139)
  • Рівненська область – 2776 (+83)
  • Київська область – 2174 (+32)
  • Закарпатська область – 2069 (+109)
  • Івано-Франківська область – 1981 (+41)
  • Харківська область – 1779 (+35)
  • Волинська область – 1743 (+70)
  • Тернопільська область – 1643 (+38)
  • Вінницька область – 1627 (+31)
  • Одеська область – 1232 (+32)
  • Житомирська область – 1229 (+28)
  • Дніпропетровська область – 1036 (+15)
  • Кіровоградська область – 612 (+8)
  • Хмельницька область – 612 (+4)
  • Черкаська область – 592 (+7)
  • Запорізька область – 551 (+4)
  • Чернігівська область – 467 (+8)
  • Донецька область – 355 (+5)
  • Миколаївська область – 349 (+11)
  • Полтавська область – 290 (+1)
  • Сумська область – 252 (+6)
  • Херсонська область – 185
  • Луганська область – 72 (+1)
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Автор: solod
Теги: коронавірус статистика

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