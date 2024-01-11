Як позбутися плісняви на стінах у домашніх умовах – поради від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 07:35 Переглядів: 388

Якщо у вашій оселі стійкий сирий запах, чорні, сирі плями на стінах та меблях, а у мешканців є алергічні ознаки (сльози, нежить, сухий кашель) й ще часті головні болі, значить крім вас тут живе пліснява. Вважається, що позбутися її дуже важко, але все-таки досвід показує, що перемогти цвіль цілком реально

Щоб позбутися цвілі у домашніх умовах, ви можете спробувати наступні кроки:

Забезпечте вентиляцію: Відкривайте вікна, використовуйте вентилятор або вентиляційну систему, щоб забезпечити повітряну циркуляцію. Це допоможе зменшити вологість в приміщенні і запобігти розповсюдженню цвілі.

Видалення цвілі: Застосуйте знезаражувальний розчин, такий як розчин з води та підбілювачу (одна частина підбілювача на три частини води) або розчин з води та оцту (1 частина оцту на 2 частини води) на забруднені ділянки. Дайте розчину подіяти кілька хвилин, а потім злегка витріть плями м'якою ганчіркою або щіткою.

Також можна використовувати масло чайного дерева. Готують розчин у пропорції: одна ложка олії на склянку води. Розпорошують із пульверизатора. Суміш не змивають.

Мідний купорос (10 г на 1 л води) підходить для плитки, пластику. Наносять розчин пензлем, потім змивають.

Захистіть свої руки і очі носінням рукавичок та окулярів.

Забезпечте сухість: Використовуйте осушувач повітря або декілька десикантів для вбирання вологи з повітря. Дотримуйтеся оптимальної вологості у приміщенні, яка зазвичай становить менш як 50%.

Перевірте проблеми з водою: Будьте уважні до потенційних джерел вологи, таких як протікання водопроводу або незадовільна ізоляція стін. Якщо є проблеми з водою, виправте їх, щоб запобігти повторній появі цвілі.

Використовуйте засоби від плісняви: На ринку є доступні різні антицивільні засоби, які можна використовувати для запобігання повторного з'явлення цвілі. Дотримуйтесь інструкцій щодо використання цих засобів та зберігайте їх в недоступному для дітей місці.

Якщо проблема з цвіллю на стінах не вирішується самостійно або маєте сумніви, зверніться до фахівців з видалення цвілі, щоб отримати кваліфіковану допомогу.