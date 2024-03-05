Де у Кременчуці знайти товари, які допоможуть потурбуватися про ваше здоров’я

Побутова хімія виключно на основі натуральних компонентів, товари для дітей, зубні пасти, доглядові креми для обличчя, вітамінні комплекси для усієї родини, пророщені зерна та корисні добавки до основного раціону — все це в єдиному офіційному сервісному центрі CHOICE у нашому місті.
Компанія CHOICE представлена на ринку України двадцять років.
Основа продукції — екологічні матеріали, що дали початок широкій лінійці товарів українського виробництва. З початку свого заснування CHOICE дає змогу українцям робити правильний вибір. А це вибір на користь здоров’я, свідомого споживання та екологічності. В основі продукції CHOICE технологія пророщування зерен різних культур. Це унікальна розробка компанії, підтверджена патентами. У продуктовій лінійці 25 препаратів, які працюють на підтримку систем організму.
У Кременчуці понад дев’ять років функціонує єдиний офіційний сервісний центр CHOICE.
У Кременчуцькому представництві компанії наголошують, що спробувавши продукції один раз, залишаєшся з нею надовго.
Високі стандарти якості — один з пріоритетних напрямків компанії CHOICE. Зробити вибір на користь власного здоров’я може кожен. Крім покупки екологічних товарів для себе, кожен має змогу стати партнером компанії CHOICE. Представники єдиного офіційного сервісного центру у Кременчуці готові проконсультувати та допомогти усім охочим.
Працює сервісний центр CHOICE у Кременчуці за адресою: вулиця Театральна, 30 (район Автовокзалу), з понеділка по п’ятницю.
Години роботи: з 10.00 до 16.00. У суботу з 11.00 до 16.00. Неділя вихідний.
Контакти:
Колектив сервісного центру CHOICE вітає жінок зі святом 8 березня.
До 8 березня у сервісному центрі CHOICE приготували для вас широкий асортимент екотоварів, якими можна порадувати як себе, так і своїх рідних. Роби вибір на користь здоров’я, разом з екологічною продукцією компанії CHOICE.
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