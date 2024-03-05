Де у Кременчуці знайти товари, які допоможуть потурбуватися про ваше здоров’я

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Побутова хімія виключно на основі натуральних компонентів, товари для дітей, зубні пасти, доглядові креми для обличчя, вітамінні комплекси для усієї родини, пророщені зерна та корисні добавки до основного раціону — все це в єдиному офіційному сервісному центрі CHOICE у нашому місті.





Компанія CHOICE представлена на ринку України двадцять років.

Основа продукції — екологічні матеріали, що дали початок широкій лінійці товарів українського виробництва. З початку свого заснування CHOICE дає змогу українцям робити правильний вибір. А це вибір на користь здоров’я, свідомого споживання та екологічності. В основі продукції CHOICE технологія пророщування зерен різних культур. Це унікальна розробка компанії, підтверджена патентами. У продуктовій лінійці 25 препаратів, які працюють на підтримку систем організму.

У Кременчуці понад дев’ять років функціонує єдиний офіційний сервісний центр CHOICE.

«Ми відкрились, щоб жителі міста мали можливість щоденно робити вибір на користь свого здоров’я та гарного самопочуття своїх родин. Основа нашої продукції: пророщені зерна, запатентовані технології, дослідження та доказовість результатів. Вітамінні комплекси, екологічні добавки мають сертифікати якості. Купуючи продукцію CHOICE, ви робите свідомий вибір на свою користь» — говорять представники компанії у Кременчуці.

На полицях офіційного центру у Кременчуці можна знайти різноманітні товари:

вітамінні комплекси для серця, очищення організму, підтримки здоров’я;

активні добавки до харчування;

пророщені зерна;

порошки для прання;

екологічні товари для прибирання;

засоби для миття посуду;

догляд за обличчям (продукти для очищення, зволоження, догляду);

екологічні зубні пасти та щітки для чищення зубів;

дитячі товари (зволожувальні креми, гелі для купання тощо).

У Кременчуцькому представництві компанії наголошують, що спробувавши продукції один раз, залишаєшся з нею надовго.

«Ми переконані, що саме за такою продукцією майбутнє, адже у сучасному ритмі життя так важливо робити вибір на користь свого здоров’я. Нашими клієнтами стають люди, які розуміють цінність здорового вибору. Продукція CHOICE — це не просто товари для прання чи догляду — це усвідомлений вибір на користь гарного самопочуття», — розповідають представники компанії CHOICE.

Високі стандарти якості — один з пріоритетних напрямків компанії CHOICE. Зробити вибір на користь власного здоров’я може кожен. Крім покупки екологічних товарів для себе, кожен має змогу стати партнером компанії CHOICE. Представники єдиного офіційного сервісного центру у Кременчуці готові проконсультувати та допомогти усім охочим.

Працює сервісний центр CHOICE у Кременчуці за адресою: вулиця Театральна, 30 (район Автовокзалу), з понеділка по п’ятницю.

Години роботи: з 10.00 до 16.00. У суботу з 11.00 до 16.00. Неділя вихідний.

Контакти:

Адміністратор Юлія: 096 18 12 766

Валентина: 097 319 31 10

Марія: 067 992 15 25

Колектив сервісного центру CHOICE вітає жінок зі святом 8 березня.

До 8 березня у сервісному центрі CHOICE приготували для вас широкий асортимент екотоварів, якими можна порадувати як себе, так і своїх рідних. Роби вибір на користь здоров’я, разом з екологічною продукцією компанії CHOICE.