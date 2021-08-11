Роман Владимиров
Наш стандарт - сьогодні є проблема, завтра -НІ!
Лариса Гориславець
Еволюція міської ради: як змінюється обличчя влади?
Сергiй Кулясов
В стране генетических рабов герои не рождаются?
Ольга Тіщенко
Нульова декларація, чи стосується більшості громадян
Олександр Бондар
Якщо візит донни Рози з далекої Бразилії не входить у ваші плани
Роман Владимиров
Наш стандарт - сьогодні є проблема, завтра -НІ!
Александр Березянский
Що може Ваш місцевий депутат?
Микола Корецький
Поки державники планують вводити локалізацію, ми збільшуємо її відсоток
Ольга Тіщенко
Бенефіціари, подавати чи почекати
Сергiй Кулясов
О толерантности, которая имеет свои границы
Споживач

Тариф на електроенергію знижено для економного населення: рішення уряду

Сьогодні, 21:21 Переглядів: 9

 

Зміни набувають чинності з 1 жовтня і стосуються тих, хто споживає менше 250 кВт*год

З 1 жовтня знизиться тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менш ніж 250 кВт⋅*год на місяць. Для таких споживачів 1 кВт*год коштуватиме 1,44 грн замість нинішніх 1,68 грн.

Рішення про це уряд затвердив на засіданні 11 серпня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі після засідання КМУ. Водночас для домогосподарств, які споживають понад 250 кВт*год на місяць, ціна залишиться без змін - тобто вони, як і до цього, платитимуть по 1,68 грн за 1 кВТ*год.

В уряді відзначили, що середньомісячне споживання одного українського домогосподарства у 2020 році склало 168 кВт*год. 

Нагадаємо, раніше (з 1 січня 2021 року) Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію для населення за перші 100 кВт⋅год, який складав 0,9 грн за кВт*год, та ввів єдину ціну — 1 грн 68 коп за кВт*год. Потім (псісля тарифних протестів) Верховна Рада доручила уряду опрацювати можливість зниження комунальних тарифів, зокрема - й повернути пільговий тариф на електроенергію. Врешті його повертають, але в іншому вигляді: він вищий, ніж був, і діє лише для економних споживачів. 

0
Автор: Татьяна Донченко
Теги: електроенергія тариф
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх