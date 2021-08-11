Тариф на електроенергію знижено для економного населення: рішення уряду

Сьогодні, 21:21 Переглядів: 9

Зміни набувають чинності з 1 жовтня і стосуються тих, хто споживає менше 250 кВт*год

З 1 жовтня знизиться тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менш ніж 250 кВт⋅*год на місяць. Для таких споживачів 1 кВт*год коштуватиме 1,44 грн замість нинішніх 1,68 грн.

Рішення про це уряд затвердив на засіданні 11 серпня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі після засідання КМУ. Водночас для домогосподарств, які споживають понад 250 кВт*год на місяць, ціна залишиться без змін - тобто вони, як і до цього, платитимуть по 1,68 грн за 1 кВТ*год.

В уряді відзначили, що середньомісячне споживання одного українського домогосподарства у 2020 році склало 168 кВт*год.

Нагадаємо, раніше (з 1 січня 2021 року) Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію для населення за перші 100 кВт⋅год, який складав 0,9 грн за кВт*год, та ввів єдину ціну — 1 грн 68 коп за кВт*год. Потім (псісля тарифних протестів) Верховна Рада доручила уряду опрацювати можливість зниження комунальних тарифів, зокрема - й повернути пільговий тариф на електроенергію. Врешті його повертають, але в іншому вигляді: він вищий, ніж був, і діє лише для економних споживачів.