Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що стримінговий сервіс Neftlix призупиняє роботу в Росії.
- Netflix призупинив роботу в Росії на знак протесту проти повномасштабного вторгнення в Україну, - написав міністр у своєму телеграм-каналі в неділю ввечері.
Раніше компанія відмовилася транслювати 20 російських пропагандистських каналів, з якими вона мала працювати за законодавством рф.
Стрімінговий сервіс також оголосив про призупинення всіх майбутніх проєктів, пов’язаних з Московією. Тим самим Netflix приєднався до списку компаній, що розірвали зв’язки з цією країною.
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