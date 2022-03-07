Netflix призупинив роботу в Росії

Сьогодні, 03:00 Переглядів: 172

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що стримінговий сервіс Neftlix призупиняє роботу в Росії.

- Netflix призупинив роботу в Росії на знак протесту проти повномасштабного вторгнення в Україну, - написав міністр у своєму телеграм-каналі в неділю ввечері.

Раніше компанія відмовилася транслювати 20 російських пропагандистських каналів, з якими вона мала працювати за законодавством рф.Стрімінговий сервіс також оголосив про призупинення всіх майбутніх проєктів, пов’язаних з Московією. Тим самим Netflix приєднався до списку компаній, що розірвали зв’язки з цією країною.