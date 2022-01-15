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Культура, Полтавщина

Письменник з Полтавщини став номінантом Національної премії України імені Тараса Шевченка

Сьогодні, 17:04 Переглядів: 186

 

Другий етап конкурсу відбувся 14 січня у Києві

Письменник Сергій Осока з Полтавської області став номінантом Національної премії України імені Тараса Шевченка 2022-го року. За інформацією Суспільного, про це 14 січня повідомили на сторінці комітету премії у Facebook.

Другий етап конкурсу відбувся 14 січня у Києві. 41-річний Сергій Осока з Великої Багачки став одним із чотирьох номінантів у категорії «Література» з книгою прози «Три лини для Марії». В збірку увійшло 35 літературних творів.

Окрім Сергія Осоки, у номінації також Тамара Дуда, Володимир Пузій та Борис Херсонський.

Вручення Шевченківської премії традиційно відбувається 9 березня у День народження Тараса Шевченка в музеї його імені в Києві.

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Автор: Тамара Зінченко Джерело фото: Facebook
Теги: література премія номінант
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