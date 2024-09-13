У Горішніх Плавнях пройде благодійний забіг на підтримку дітей з особливими потребами

14 вересня, у другу суботу вересня, в Україні відзначається День фізичної культури та спорту, тому у Горішніх Плавнях пройде Благодійний забіг Ferrexpo Runners від компанії Ferrexpo.
Під час заходу збиратимуть кошти для підтримки міської програми реабілітації дітей з особливими потребами, виконавцем якого є Громадська організація «Центр муніципального розвитку».
На вибір пропонують дві дистанції: 1,6 км (для аматорів) та 5 км (з фіксацією результату та визначенням переможців).
Додатково на заході буде проводитися благодійний ярмарок, кошти з якого також направлять на підтримку тих, хто цього особливо потребує.
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