На Полтавщині відбудеться круглий стіл із представниками бізнесу, повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації у телеграм-каналі.
Запрошують експортерів і підприємців, які планують інвестувати у розвиток виробництва та збільшити обсяги експорту, обговорити питання експортного фінансування, страхування експорту, а також страхування інвестицій від воєнних ризиків.
Прийом заявок для участі триває до 10:00 25 червня за посиланням.
Деталі повідомлять додатково. Телефон для довідок: 0532561719.
Цей захід — спільна ініціатива з Експортно-кредитним агентством.
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