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Бізнес/Робота, Полтавщина

На Полтавщині відбудеться круглий стіл із представниками бізнесу

Сьогодні, 14:57 Переглядів: 135

 

Облвійськадміністрація запрошує експортерів та підприємців доєднатися

На Полтавщині відбудеться круглий стіл із представниками бізнесу, повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації у телеграм-каналі.

Запрошують експортерів і підприємців, які планують інвестувати у розвиток виробництва та збільшити обсяги експорту, обговорити питання експортного фінансування, страхування експорту, а також страхування інвестицій від воєнних ризиків.

Прийом заявок для участі триває до 10:00 25 червня за посиланням.

Деталі повідомлять додатково. Телефон для довідок: 0532561719.

Цей захід — спільна ініціатива з Експортно-кредитним агентством.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: круглий стіл бізнес обговорення
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