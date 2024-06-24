На Полтавщині відбудеться круглий стіл із представниками бізнесу

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На Полтавщині відбудеться круглий стіл із представниками бізнесу, повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації у телеграм-каналі.

Запрошують експортерів і підприємців, які планують інвестувати у розвиток виробництва та збільшити обсяги експорту, обговорити питання експортного фінансування, страхування експорту, а також страхування інвестицій від воєнних ризиків.

Прийом заявок для участі триває до 10:00 25 червня за посиланням.

Деталі повідомлять додатково. Телефон для довідок: 0532561719.

Цей захід — спільна ініціатива з Експортно-кредитним агентством.