Євроcоюз подвоїть військову допомогу для України

Сьогодні, 05:31 Переглядів: 197

Євроcоюз подвоїть військову допомогу для України до мільярда євро. Про йдеться у заяві, опублікованій на сайті ЄС.

Зазначається, що сьогоднішнім рішенням ухвалено збільшити початковий бюджет, оголошений 28 лютого, на додаткові 500 мільйонів євро, таким чином подвоївши його до 1 мільярда євро.

- Ми продовжимо підтримувати Україну у боротьбі проти агресії Росії та невимовних страждань, які вона завдає українському населенню. Додаткові 500 мільйонів євро... - ще один знак підтримки з боку ЄС українських збройних сил для захисту своєї території та населення, - заявив віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

На ці кошти придбають різне обладнання і матеріали, зокрема, засоби індивідуального захисту, аптечки та паливо, а також військове обладнання та платформи, призначені для доставки летального озброєння в оборонних цілях.

Водночас, тривалість дії цього пакету допомоги подовжено до 12 місяців.

У заяві також наголошується, що неспровокована та невиправдана військова агресія Росії проти України грубо порушує міжнародне право та принципи Статуту ООН та підриває європейську та глобальну безпеку та стабільність.

Підкреслюється, що Росія та «її поплічниця Білорусь несуть повну відповідальність за цю загарбницьку війну, і винні будуть притягнуті до відповідальності за свої злочини, у тому числі за невибіркові атаки на цивільне населення та цивільні об’єкти».

Євросоюз вимагає від Росії припинити свої військові дії та негайно вивести усі сили та військову техніку з усієї території України, повністю поважати територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.